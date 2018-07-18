Когда фирма на ЕСХН может не платить налог на имущество

Минфин в письме от 09.07.2018 № 03-05-04-01/47487 дал разъяснения по порядку освобождения от налога на имущество организаций на ЕСХН.

Исходя из положения пункта 3 статьи 346.1 НК во взаимосвязи с положением подпункта 2 пункта 2 статьи 346.2 НК следует, что организации, являющиеся налогоплательщиками ЕСХН, освобождаются от обязанности по уплате на имущество организаций, в части имущества, используемого при производстве сельскохозяйственной продукции, первичной и последующей (промышленной) переработке и реализации этой продукции, а также для оказания услуг другим сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Если организация отвечает критериям, установленным статьей 346.2 НК, в связи с чем признается сельскохозяйственным товаропроизводителем, перешедшим на уплату ЕСХН, то налог на имущество организаций в отношении находящегося на балансе такой организации имущества, не уплачивается, если имущество использовалось данной организацией в течение налогового периода по целевому назначению или одновременно использовалось в целях, отличных от указанной предпринимательской деятельности.

В отношении имущества, не используемого непосредственно для производства сельскохозяйственной продукции, первичной и последующей (промышленной) переработки и реализации этой продукции, а также при оказании услуг, налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотренная пунктом 3 статьи 346.1 НК, не применяется, в том числе в отношении административного здания, офисного помещения, гостиницы, общежития, объектов жилого фонда, столовой, иных объектов, непосредственно не участвующих при производстве, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции, а также имущества, переданного в пользование по договорам аренды, фрахтования на условиях бербоут-чартера или тайм чартера.

Предназначенное для ведения вышеназванной деятельности имущество, находящееся на балансе сельскохозяйственного товаропроизводителя, перешедшего на уплату ЕСХН, временно не используемое в связи с переводом на консервацию, не может рассматриваться как использование этого имущества в целях отличных от указанной предпринимательской деятельности, что подтверждается судебной практикой. Следовательно, такое имущество не облагается налогом на имущество организаций.

Вышеназванное письмо Минфина доведено до сведения письмом ФНС № БС-4-21/13205@ от 10.07.2018.