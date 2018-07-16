Нацпроект «Демография» обойдется государству в 600 млрд рублей ежегодно

Минтруд подготовил и направил в правительство свое видение национального проекта «Демография», призванного увеличить продолжительность жизни россиян и улучшить ее качество. Об этом узнали корреспонденты газеты «Коммерсант».

Основные идеи проекта: рост продолжительности здоровой жизни и увеличении числа ее приверженцев, поддержка рождаемости и занятости женщин с детьми и доступность соцобслуживания для старшего поколения. На эти цели Минтруд хочет потратить в 2019–2024 годах около 3,75 трлн руб.— примерно 600 млрд руб. ежегодно. Проект не содержит принципиально новых идей, но вводит дополнительные требования к статистике Росстата — от службы потребуют дополнительных данных о рождаемости и распространенности в РФ здорового образа жизни.

Старт проекта — начало 2019 года, курировать его будет вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова, непосредственный руководитель — глава Минтруда Максим Топилин.

Нацпроект будет состоять из пяти федеральных проектов — «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение», «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни», «Новая физическая культура населения» и «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми». Заявленные цели — рост показателя здоровой жизни россиян до 67 лет (сейчас не измеряется), увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 ребенка на одну женщину (сейчас — 1,63) и рост доли россиян, регулярно занимающихся спортом, до 55% к 2024 году (актуальное значение также отсутствует).

Для достижения этих целей Минтруд предлагает выполнить ряд мер. Так, для увеличения коэффициента рождаемости ведомство планирует обеспечить семьям с детьми дифференцированную финансовую поддержку — по сути, продолжить развивать в том или ином виде работающую с 2007 года программу материнского капитала, которая была расширена по поручению президента с 2018 года.

Для роста занятости матерей с детьми (до 68,5% — нынешний уровень не измерен) предлагается создать не менее 300 тыс. мест в организациях по уходу за детьми до трех лет и 7,5 тыс. групп присмотра для детей школьного возраста. Подобные показатели уже фигурировали в одобренной правительством программе на 2018–2019 годы, тогда на них планировалось потратить около 50 млрд руб.

Для россиян старшего возраста Минтруд предлагает вводить систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами и обеспечить их доступными социальными учреждениями. Над этой задачей ведомство также работает с 2017 года — сейчас совместно с благотворительным фондом «Старость в радость» оно уже запустило пилотный проект в шести регионах для оценки потребности пожилых и инвалидов в соцуслугах.

Наименее разработанным в проекте выглядит направление по здоровому образу жизни — ведомство предлагает «сформировать среду, способствующую ведению гражданами здорового образа жизни», и создать условия для занятий спортом. Ранее похожие цели в своей программе ставил Минздрав, однако пока его документ, по данным «Ъ», предполагающий среди прочего рост пошлин на алкоголь и сахаросодержащие продукты, не согласовывает Минэкономики.