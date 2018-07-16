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В мобильном банке Сбербанка произошел сбой

Клиенты Сбербанка России столкнулись с ошибками в проведении некоторых операций в мобильном банке, сообщили «Интерфаксу» несколько пользователей приложения.

«На данный момент ведутся технологические работы. Попробуйте воспользоваться сервисом позднее», - сообщили в колл-центре банка.  

Сотрудник Сбербанка не уточнил, какие конкретно работы проводятся и когда они завершатся. Клиентка Сбербанка сообщила «Интерфаксу», что сбой коснулся не только мобильного приложения. В частности, наблюдаются задержки в получении sms-сообщений об операциях по карте.

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