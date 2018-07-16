В мобильном банке Сбербанка произошел сбой

Аноним

Будем надеяться, что Президент остановит этот беспредел. Надежда умирает последней. Митинги против повышения пенсионного возраста: где и когда

Аноним

Надеюсь, что их кто-нибудь обязательно проклянет и их и весь их род... Комитет Госдумы одобрил проект по повышению пенсионного возраста

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Не могу понять, почему в списке городов нет Москвы? Москвичей... Митинги против повышения пенсионного возраста: где и когда

Аноним

Стройте социальное жильё, бесплатное образование и вопрос решится сам собой. С ... Алименты хотят переложить на государство

yante Они просто не знали, что весь мир в этот день ждет открытия ЧМ по футболу в России... ... Силуанов: объявление о повышении пенсионного возраста случайно совпало с днем старта ЧМ-2018

Над.К Нормируется любой вид деятельности. Неправда. Хотя нормировщикам приятно так думать, да )... С какой скоростью должен работать бухгалтер

Аноним

Все эти нормы, это подсчет трудозатрат. Само по себе это интересно, наверное, но это нужно для эк... С какой скоростью должен работать бухгалтер

Аноним

Согласен с предыдущим комментатором - сейчас не катит уже... Как бороться с налоговой с помощью «судебки»?

Аноним

Мне нравится Ответить#7 Аноним 23 минуты назад, Москва если бы Росфинмониторинг хотя бы 50%... Росфинмониторинг предотвратил вывод за рубеж 50 млрд. рублей

Аноним

Аноним, Вы писали:Поймите, это уже не диалог с властью. Это уже конфликт с властью. Но если сейча... Митинги против повышения пенсионного возраста: где и когда

nat1933137 Это не значит, что работа артиста как-то нормируется. Творчество не может подлежать нормиро... С какой скоростью должен работать бухгалтер

Аноним

А установить потолок пенсии (чур-чур меня) даже не рассматривают как вариант для решения проблемы... Силуанов: объявление о повышении пенсионного возраста случайно совпало с днем старта ЧМ-2018

Аноним

если бы Росфинмониторинг хотя бы 50% предотвращал вывод за границу, то не надо было бы искать ден... Росфинмониторинг предотвратил вывод за рубеж 50 млрд. рублей

Аноним

Главное Путин ничего не знал все десять лет и тут, как снег на голову ! )) Силуанов: объявление о повышении пенсионного возраста случайно совпало с днем старта ЧМ-2018

Аноним

Аноним, Вы писали:Добрый вечер! Не переживайте, оформите на себя доверенность, сходите ... Новый вид проверок от ПФР: четыре аргумента защиты при претензиях по СВЗ-М

Аноним

Ненецкий АО - 116%-это как?! Вообще интересно "безопасная доли вычетов" как выходили на так... Безопасная доля вычетов по НДС за 2 квартал 2018: проверьте свой регион

Аноним

Обеспечьте мужиков работой нормальной!!! С адекватной ЗП. И не надо ничего выдумывать... Алименты хотят переложить на государство

nat1933137 У нас нормировщиков не осталось, и их не учат нигде. В науку, культуру и медицину пришли люди, за... С какой скоростью должен работать бухгалтер

Аноним

Пусть отдыхают, лечатся и обучают своих детей в России. Назвался чиновником- лечись, учись и отды... Совет Федерации не согласился с идеей запретить чиновникам отдых в «санкционных» странах

Аноним

Ёлки, ну очередное вредительство - вместо того чтобы стимулировать спрос - они снижают покупатель... Введение нового акциза ударит по кошелькам покупателей косметики

Аноним

или что-то недопоняла? вряд ли - спишут из бюджета Алименты хотят переложить на государство

Аноним

Над.К, Вы писали:ы в каком месяце уплатили взносы? В конце декабря ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы

Аноним

в тинькофф банке все переводы на карту стороннего банка бесплатные до 20 тыс в отчетный период т.... Стали известны подробности сотрудничества «Сбера» и «Тинькофф» по карточным переводам

Аноним

Над.К, Вы писали:ИП без работников может получать вычет до конца 2019 года Спасибо вам за ко... Как получить вычет на покупку онлайн-ККТ: подробная инструкция с образцами документов

Аноним

Спасибо вам за компетентные и оперативные ответы. Читаю вас с удовольствием уже много лет. Все, п... Как получить вычет на покупку онлайн-ККТ: подробная инструкция с образцами документов

Gvozdi4ca то есть приставы не могут сейчас как-то добыть денег с неплательщиков, а когда государство заплат... Алименты хотят переложить на государство

Аноним

Я так понял, что за призыв к свободе, равенству и братству у нас грозит 282-я? Мигранты больше не нужны. Их рабочие места займут предпенсионеры

Wern Аноним, Вы писали:Ага. И молодёжь больше не нужна. Пусть на хрен из страны уезжают. А демографию ... Мигранты больше не нужны. Их рабочие места займут предпенсионеры

Аноним

Просто теперь при приёме на работу людям будут предлагать сразу писать заявление по собственному ... Из данных персучета Минтруд узнает о работающих пенсионерах и будет следить за их трудовой судьбой

Аноним

Ага. И молодёжь больше не нужна. Пусть на хрен из страны уезжают. А демографию то же пенсионеры н... Мигранты больше не нужны. Их рабочие места займут предпенсионеры