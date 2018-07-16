В мобильном банке Сбербанка произошел сбой

Будем надеяться, что Президент остановит этот беспредел. Надежда умирает последней.
Надеюсь, что их кто-нибудь обязательно проклянет и их и весь их род...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Не могу понять, почему в списке городов нет Москвы? Москвичей...
Стройте социальное жильё, бесплатное образование и вопрос решится сам собой. С ...
Они просто не знали, что весь мир в этот день ждет открытия ЧМ по футболу в России... ...
Нормируется любой вид деятельности. Неправда. Хотя нормировщикам приятно так думать, да )...
Все эти нормы, это подсчет трудозатрат. Само по себе это интересно, наверное, но это нужно для эк...
Согласен с предыдущим комментатором - сейчас не катит уже...
Мне нравится Ответить#7 Аноним
23 минуты назад, Москва
если бы Росфинмониторинг хотя бы 50%...
Аноним, Вы писали:Поймите, это уже не диалог с властью. Это уже конфликт с властью. Но если сейча...
Это не значит, что работа артиста как-то нормируется. Творчество не может подлежать нормиро...
А установить потолок пенсии вообще-то он существует. Для простых смертных, конечно.
А установить потолок пенсии (чур-чур меня) даже не рассматривают как вариант для решения проблемы...
если бы Росфинмониторинг хотя бы 50% предотвращал вывод за границу, то не надо было бы искать ден...
В нормативах культуры, например, указано, норма выступлений, норма обслуживания. В нормиров...
Главное Путин ничего не знал все десять лет и тут, как снег на голову ! ))
Аноним, Вы писали:Добрый вечер! Не переживайте, оформите на себя доверенность, сходите  ...
Ненецкий АО - 116%-это как?! Вообще интересно "безопасная доли вычетов" как выходили на так...
Оплачивать эти пени всё равно? Что-то мне кажется, что вы не сможете оспорить начисление п...
Обеспечьте мужиков работой нормальной!!! С адекватной ЗП. И не надо ничего выдумывать...
У нас нормировщиков не осталось, и их не учат нигде. В науку, культуру и медицину пришли люди, за...
Пусть отдыхают, лечатся и обучают своих детей в России. Назвался чиновником- лечись, учись и отды...
Ёлки, ну очередное вредительство - вместо того чтобы стимулировать спрос - они снижают покупатель...
или что-то недопоняла? вряд ли - спишут из бюджета
Над.К, Вы писали:ы в каком месяце уплатили взносы? В конце декабря
в тинькофф банке все переводы на карту стороннего банка бесплатные до 20 тыс в отчетный период т....
Над.К, Вы писали:ИП без работников может получать вычет до конца 2019 года Спасибо вам за ко...
Спасибо вам за компетентные и оперативные ответы. Читаю вас с удовольствием уже много лет. Все, п...
то есть приставы не могут сейчас как-то добыть денег с неплательщиков, а когда государство заплат...
Я так понял, что за призыв к свободе, равенству и братству у нас грозит 282-я?
Аноним, Вы писали:Ага. И молодёжь больше не нужна. Пусть на хрен из страны уезжают. А демографию ...
Просто теперь при приёме на работу людям будут предлагать сразу писать заявление по собственному ...
Ага. И молодёжь больше не нужна. Пусть на хрен из страны уезжают. А демографию то же пенсионеры н...
ну чо, молодцы, нашли, что деньги есть, а уж каким способом отнять - дело третье