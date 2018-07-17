Идет сбор подписей за прогрессивную шкалу НДФЛ

На сайте РОИ опубликована общественная инициатива, автор которой считает социально несправедливой плоскую шкалу НДФЛ и призывает проголосовать за проект по внедрению прогрессивной шкалы.

Речь идет о законопроекте № 427315-7, внесенном в Госдуму коммунистами.

Авторы документа предлагают установить пониженную ставку НДФЛ 5% для лиц, имеющих доходы менее 100 тыс. рублей в год, а для лиц с доходами свыше 3 млн. рублей в год ввести повышенные ставки НДФЛ от 15 до 25%.

Между тем в заключении на этот проект комитета Госдумы по налогам говорится, что прогрессивная шкала существенно увеличит затраты на администрирование данного налога и отрицательно скажется на легализации зарплаты.