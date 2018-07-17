Когда вернут НДФЛ по заявленным вычетам

Управление ФНС России по Республике Калмыкия рассказало о сроках получения денежных средств, заявленных на возврат в декларациях по форме 3-НДФЛ за образование, лечение, приобретение (строительство) жилого дома, квартиры, комнаты или долей в них:

Налоговым законодательством предусмотрена процедура проведения камеральной налоговой проверки декларации о доходах, в результате чего налоговая инспекция проверяет декларацию на подтверждение имущественных или социальных налоговых вычетов и документы налогоплательщиков в течение трех месяцев со дня их подачи в налоговый орган.

При подтверждении сумм налога к возмещению, с момента окончания камеральной проверки, в течение месяца производится возврат денежных средств по заявлению налогоплательщика на указанный расчетный счет.

В случае, если налогоплательщиком не было подано заявление на возврат вместе с налоговой декларацией на вычет, то подать данное заявление в налоговый орган необходимо по мере завершения камеральной проверки (то есть спустя три месяца с даты подачи декларации).

Общий срок на процедуру подтверждения сумм налога к возмещению и перечисления денежных средств на счет налогоплательщика составляет четыре месяца.

Налоговики обращают внимание на то, что одновременное предоставление заявления на возврат денежных средств с налоговой декларацией на вычет не сокращает срока на принятие решения о возврате денежных средств на расчетный счет.