Рассчитать сумму имущественных налогов можно самостоятельно

Узнать о суммах имущественных налогов, которые предстоит заплатить, можно не дожидаясь налоговых уведомлений, сообщает УФНС Новгородской области. Сервисы-калькуляторы, размещенные на сайте ФНС России, предоставляют налогоплательщикам возможность провести расчеты по каждому виду налога.

«Калькулятор земельного налога и налога на имущество физических лиц» позволяет рассчитать сумму земельного налога и налога на имущество. В сервисе «Калькулятор транспортного налога ФЛ» физические лица могут рассчитать сумму транспортного налога.

Узнать о действующих льготах и ставках по имущественным налогам: по транспортному налогу, земельному и налогу на имущество физических лиц, применяемых в конкретном муниципальном образовании, можно с помощью сервиса ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Кроме того, на стартовой странице сайта ФНС России появился раздел «Налоговое уведомление 2018», в котором налогоплательщики могут получить исчерпывающую информацию, связанную с налоговым уведомлением на уплату имущественных налогов физических лиц за 2017 год.

Уплатить имущественные налоги за 2017 год необходимо не позднее 3 декабря 2018 года.