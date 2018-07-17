Налогового агента по НДФЛ не освободят от штрафа, если налог был взыскан со счета

ФНС рассмотрела жалобу налогоплательщика, привлеченного к налоговой ответственности по статье 123 НК за несвоевременное перечисление НДФЛ.

Акционерное общество не перечислило вовремя НДФЛ в бюджет, хотя расчет 6-НДФЛ был представлен своевременно. Налоговая инспекция выставила требование на уплату налога, однако оно не было выполнено и тогда деньги были принудительно списаны со счета. Решение о привлечении к ответственности было вынесено по итогам камеральной проверки расчета уже после взыскания налога.

АО посчитало, что его не имели права штрафовать и сослалось на постановление Конституционного суда от 06.02.2018 г. № 6-П. По мнению общества, несвоевременное перечисление НДФЛ не носило преднамеренный характер (связано с помещением банком в картотеку инкассовых поручений налогового органа в связи с отсутствием денежных средств на расчетном счете).

Однако ФНС не согласилась с мнением заявителя. Ссылка на постановление № 6-П признана необоснованной, поскольку данное постановление применяется к добросовестному налогоплательщику, который допустил несвоевременное перечисление НДФЛ в силу технической либо иной ошибки (непреднамеренно), при этом уплатил недостающую сумму налога и соответствующие ей пени до момента, когда ему стало известно об обнаружении налоговым органом факта несвоевременного перечисления удержанного налога. Между тем, НДФЛ и соответствующая сумма пеней взысканы с АО в принудительном порядке в соответствии со статьей 46 Кодекса.

При таких обстоятельствах Постановление № 6-П в рассматриваемой ситуации не подлежит применению. Основания для освобождения налогового агента от привлечения к ответственности, предусмотренной статьей 123 Кодекса, отсутствуют. В удовлетворении жалобы обществу отказано.