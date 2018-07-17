Новый порядок начисления северных надбавок не применяется «задним числом»

С 1 мая 2018 МРОТ установлен в сумме 11163 рубля в месяц, что составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года.

В соответствии со статьями 315 - 317 ТК оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях осуществляется с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате,

Это подтверждено Постановлением КС от 07.12.17 № 38-П.

В Постановлении N 38-П порядок, сроки и особенности его исполнения не оговорены. Таким образом, Постановление N 38-П действует с момента его провозглашения (то есть 7 декабря 2017 г.) и распространяется на правоотношения, возникшие после указанной даты.

Иной подход не соответствовал бы принципам разумности и справедливости, не учитывал финансово-экономическое положение работодателей, в том числе в бюджетной сфере, особенности бюджетного процесса.

Такие разъяснения дает Минтруд в письме № 14-1/10/В-4036 от 04.06.2018.