Проект про повышение НДС рекомендован к принятию во II чтении

Аноним

Все, теперь все предельно ясно, перед пенсией пойду тележки в ближайший Окей таскать вместо Махму... Мигранты больше не нужны. Их рабочие места займут предпенсионеры

y.ponomarev Подробностей никаких не вижу. Как система работает в полном соответствии с 54=ФЗ, если при оплате... Сбербанк запустил новый сервис для предпринимателей

Аноним

Т.е. перевожу - плевать я хотела на чужих детей. Хорошая позиция, удобная. Вы сами-то в детстве с... Алименты хотят переложить на государство

Аноним

Сама я жила с мамочкой и папочкой и желаю всем детям жить с любящими родителями! И считаю т... Алименты хотят переложить на государство

Аноним

Т.е. перевожу - плевать я хотела на чужих детей. Хорошая позиция, удобная. Вы сами-то в детстве с... Алименты хотят переложить на государство

Аноним

А почему папаша вдруг не должен содержать своего ребенка? а почему только папаша? у ... Алименты хотят переложить на государство

Над.К О благе детей не я должна думать, а родители этих детей или гос органы Т.е. перевожу - плевать я ... Алименты хотят переложить на государство

Тишина А то залетят лишь бы замуж выйти, от нищебродов нарожают - потом бегают за приставами. &nbs... Алименты хотят переложить на государство

Аноним

А почему папаша вдруг не должен содержать своего ребенка? О другом речь. Большинств... Алименты хотят переложить на государство

Аноним

Почему обычную автоматизацию рутинных операций назвали роботом?? Появились первые роботы-бухгалтеры. Они работают на MS Excel

Аноним

Вы всерьез считаете благом для детей помещение их детские дома О благе детей не я должна ду... Алименты хотят переложить на государство

Аноним

И мы СЛУЧАЙНО не могли помолчать месяцок, чтобы ЧМ прошел и уже потом вернуть разгулявшуюся росси... Силуанов: объявление о повышении пенсионного возраста случайно совпало с днем старта ЧМ-2018

Аноним

Осенью местные выборы.Всегда относился к ним с прохладцей (местные) . Но прислушивался к агитации... Комитет Госдумы одобрил проект по повышению пенсионного возраста

Аноним

Над.К, Вы писали:В любом случае, если на цифрах, то куда попадает доход июля? Доход июля в ... Образец декларации по УСН при «закрытии» ИП

Над.К Давно говорю что алименты надо отменить вообще А почему папаша вдруг не должен содержать св... Алименты хотят переложить на государство

Аноним

да-да, стимулировать рождаемость будут - зачем содержать стариков на пенсии (у этих заберем), ког... Алименты хотят переложить на государство

Аноним

А я думаю, что если родители вместе не могут жить и содержать ребенка, то ребенок должен отойти н... Алименты хотят переложить на государство

Над.К В любом случае, если на цифрах, то куда попадает доход июля? Доход июля в строке 113. Прост... Образец декларации по УСН при «закрытии» ИП

Аноним

Над.К, Вы писали:Аноним, ведь специально написано пояснение Обратите внимание, что несмотря на т... Образец декларации по УСН при «закрытии» ИП

Аноним

Давно говорю что алименты надо отменить вообще! Тогда не вымрем. Все равно, кто... Алименты хотят переложить на государство

Над.К Аноним, ведь специально написано пояснение Обратите внимание, что несмотря на то, что ИП «... Образец декларации по УСН при «закрытии» ИП

Над.К Женщина тоже должна ответственность нести и думать от кого рожать. Угу, тогда население на... Алименты хотят переложить на государство

Аноним

Добрый день!Никак не могу понять, если ИП закрылось в июле и доход был в июле, то где показан это... Образец декларации по УСН при «закрытии» ИП

Аноним

Женщина тоже должна ответственность нести и думать от кого рожать. Шикарная логика! В посте... Алименты хотят переложить на государство

Аноним

Мое непредвзятое мнение. Пользуюсь МД с 2014 года. ИП 6% без сотрудников. Первый год все было шок... Почему бухгалтеры жалуются на сервис «Моё дело»: расследование «Клерка»

Аноним

По вашей логике, одному мужику хватает з.п., чтоб содержать семью, а другому с этой же з.п. не хв... Алименты хотят переложить на государство

Аноним

У меня все работает, видимо неполадки уже устранили В мобильном банке Сбербанка произошел сбой

Над.К зарплата директора должна быть в разумных пределах, в бюджете это отработали, скоро введут и в ко... С какой скоростью должен работать бухгалтер

Над.К Их то же можно пронормировать, глядишь, они решения свои более обдуманно будут принимать. Думать ... С какой скоростью должен работать бухгалтер

Аноним

Если он -учредитель гений - он прибыль не в карман, а в обороты кинет. Таких много. 1 директор на... С какой скоростью должен работать бухгалтер

Над.К Над.К, повторяюсь , нормируется любой вид деятельности. Представила обращение к Пушкину - ... С какой скоростью должен работать бухгалтер

Аноним

Санкт-Петербург , пенсия 8300 со всеми надбавками, за 28 лет стажа работы. Ушла на пе... Социальная доплата к пенсии: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам