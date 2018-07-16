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Проект про повышение НДС рекомендован к принятию во II чтении

Комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам на заседании в понедельник рекомендовал принять во втором чтении правительственный законопроект о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20%. Об этом сообщает «Интерфакс».

Документ был внесен в Госдуму правительством 16 июня и принят в первом чтении 3 июля.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, повышение НДС на два процентных пункта приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 млрд рублей в год.

Документ также предлагает установить на постоянной основе тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования и 10% - свыше установленной предельной величины.

Скорее всего законопроект пройдет второе чтение 19 июля.

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