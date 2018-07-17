Утвердили список электронных площадок для госзакупок

В целях проведения госзакупок, в том числе закупок у субъектов МСП, в электронной форме утверждены перечни операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок.
Соответствующее Распоряжение Правительства от 12 июля 2018 года №1447-р опубликовано сегодня на сайте кабмина.
Напомним, с 1 января 2018 госзаказчики будут проводить конкурсы и запросы котировок исключительно в электронной форме.
Обеспечивать проведение этих процедур будут операторы электронных площадок, что должно снизить вероятность сговора заказчиков с участниками закупок и участников закупок между собой, а также упростить сбор документов, необходимых для участия в закупках.
В перечни включены восемь операторов электронных площадок и один оператор специализированной электронной площадки, которые соответствуют установленным требованиям.
Операторы электронных площадок для госзакупок:
1. Акционерное общество «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан»
2. Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка»
3. Акционерное общество «Российский аукционный дом»
4. Акционерное общество «ТЭК – Торг»
5. Акционерное общество «Электронные торговые системы»
6. Закрытое акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система торгов»
7. Общество с ограниченной ответственностью «РТС – тендер»
8. Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ».