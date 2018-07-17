Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Утвердили список электронных площадок для госзакупок

В целях проведения госзакупок, в том числе закупок у субъектов МСП, в электронной форме утверждены перечни операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок.

Соответствующее Распоряжение Правительства от 12 июля 2018 года №1447-р опубликовано сегодня на сайте кабмина.

Напомним, с 1 января 2018 госзаказчики будут проводить конкурсы и запросы котировок исключительно в электронной форме.

Обеспечивать проведение этих процедур будут операторы электронных площадок, что должно снизить вероятность сговора заказчиков с участниками закупок и участников закупок между собой, а также упростить сбор документов, необходимых для участия в закупках.

В перечни включены восемь операторов электронных площадок и один оператор специализированной электронной площадки, которые соответствуют установленным требованиям.

Операторы электронных площадок для госзакупок:

1. Акционерное общество «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан»

2. Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка»

3. Акционерное общество «Российский аукционный дом»

4. Акционерное общество «ТЭК – Торг»

5. Акционерное общество «Электронные торговые системы»

6. Закрытое акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система торгов»

7. Общество с ограниченной ответственностью «РТС – тендер»

8. Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ».

Читайте ещё
Все в рубрике Госзакупки
Мнения
Люди которым это нравится

Посетить семинар по теме «Госзакупки»

Все семинары по теме Госзакупки