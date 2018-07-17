Утвердили список электронных площадок для госзакупок

В целях проведения госзакупок, в том числе закупок у субъектов МСП, в электронной форме утверждены перечни операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок.

Соответствующее Распоряжение Правительства от 12 июля 2018 года №1447-р опубликовано сегодня на сайте кабмина.

Напомним, с 1 января 2018 госзаказчики будут проводить конкурсы и запросы котировок исключительно в электронной форме.

Обеспечивать проведение этих процедур будут операторы электронных площадок, что должно снизить вероятность сговора заказчиков с участниками закупок и участников закупок между собой, а также упростить сбор документов, необходимых для участия в закупках.

В перечни включены восемь операторов электронных площадок и один оператор специализированной электронной площадки, которые соответствуют установленным требованиям.