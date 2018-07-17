Бизнес на ЧМ-2018: кто выиграл

«Платформа ОФД», крупнейший оператор фискальных данных России, провел экспресс-обзор продаж в разных сегментах торговли и общественного питания во время Чемпионата мира по футболу - 2018.

Исследование проведено на основе обработки данных о продажах, поступающих с онлайн-касс («Платформа ОФД» обслуживает порядка 600 тыс касс из 2,1 млн по всей России, обработала уже более 10 млрд фискальных документов).

Анализ показывает, что несмотря на сезонный летний спад продаж, активность болельщиков в городах проведения мундиаля позитивно повлияла на разные сферы бизнеса в стране в целом.

Аналитики компании выяснили, что благодаря чемпионату наибольшую выручку получили сектора: гостиничный бизнес, бары и рестораны, а также магазины по продаже подарков и сувениров.

Так, при сравнении затрат потребителей за 4 недели проведения ЧМ-2018 (с 11 июня по 08 июля), с аналогичным периодом месяц назад (7 мая – 3 июня), выявлено следующее:

- в секторе «подарки/сувениры» - рост выручки на 54%;

- в секторе «гостиницы/отели» – рост выручки на 16%;

- в секторе «бары/рестораны» - рост выручки на 6%;