Срочные новости: за несдачу РСВ налоговая сможет блокировать счета

Налоговая служба получит право блокировать расчетные счета за непредставление расчета по страховым взносам. Ранее такого право у неё не было.

Законопроект № 346805-7, принятый сегодня в третьем чтении содержит много поправок в часть первую Налогового кодекса. Одна из правок внесена в пункт 32 статьи 76, в котором говорилось о приостановлении операций по счетам за непредставление расчета 6-НДФЛ. Теперь в него добавили и расчет по страховым взносам.

Напомним, что решение о блокировке принимается руководителем (зам.руководителя) налогового органа в случае непредставления 6-НДФЛ (а теперь и РСВ) в налоговый орган в течение 10 дней по истечении установленного срока.

Закон принят сегодня, но он еще должен быть одобрен Советом Федерации, подписан Президентом РФ и официально опубликован. Поправки, касающиеся РСВ, вступят в силу с момента публикации закона.