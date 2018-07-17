Граждане смогут платить имущественные налоги одним платежом

Граждане смогут уплачивать свои имущественные налоги одним платежом, причем авансовым. Такие поправки внесены сегодня Госдумой в часть первую Налогового кодекса.

Изначально Минфин хотел назвать такой платеж «специальными авансовыми взносами», однако в процессе обсуждения закона, название изменили на «Единый налоговый платеж физического лица».

Единым налоговым платежом физического лица будут являться денежные средства, добровольно перечисляемые в бюджетную систему РФ на соответствующий счет Федерального казначейства в счет уплаты предстоящих платежей по транспортному налогу, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, не идентифицированные по конкретному налогу. Далее налоговая уже сама будет списывать с платежа конкретный налог или пени. Остаток платежа можно будет вернуть.

Правилам оплаты, зачета и возврата единого платежа будет посвящена новая статья 451.

В принятом законе есть и другие поправки. В частности, граждане смогут уплачивать налоги наличными средствами через МФЦ. Еще об одной поправке, касающейся расчета по страховым взносам, можно узнать в материале «Единый налоговый платеж физического лица».