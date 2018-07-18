С 1 октября участникам госзакупок будет нужен спецсчет. Где его открыть

Распоряжением Правительства от 13.07.18 №1451-р утверждён перечень банков, в которых участники закупок будут открывать специальные счета для внесения денежных средств в обеспечение заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг и проведение конкурсных процедур.
Это необходимо для обеспечения надлежащей степени защиты этих денежных средств.
Перечень включает 18 банков, соответствующих установленным требованиям:
1. ПАО «Сбербанк России»
2. ПАО Банк ВТБ
3. АО «Газпромбанк»
4. АО РСХБ
5. АО «Альфа-банк»
6. ПАО МКБ
7. ПАО «ФК Открытие»
8. АО «Райффайзенбанк»
9. ПАО Росбанк
10. АО ВБРР
11. ПАО «Промсвязьбанк»
12. АО «Акционерный Банк «РОССИЯ»
13. ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14. ПАО «Совкомбанк»
15. ПАО РНКБ
16. АО АКБ «РосЕвроБанк»
17. АО «ОТП Банк»
18. АО «ЮниКредит Банк»
Отметим, Минфин в письме № 24-06-08/43650 от 25.06.2018 пояснил, что требования к спецсчетам вступили в силу с 1 июля 2018 года, однако будут применяться к электронным процедурам, которые будут проводиться на новых электронных площадках после даты начала их функционирования (1 октября 2018 года).