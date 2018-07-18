Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

С 1 октября участникам госзакупок будет нужен спецсчет. Где его открыть

Распоряжением Правительства от 13.07.18 №1451-р утверждён перечень банков, в которых участники закупок будут открывать специальные счета для внесения денежных средств в обеспечение заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг и проведение конкурсных процедур.

Это необходимо для обеспечения надлежащей степени защиты этих денежных средств.

Перечень включает 18 банков, соответствующих установленным требованиям:

1. ПАО «Сбербанк России»

 2. ПАО Банк ВТБ

 3. АО «Газпромбанк»

4. АО РСХБ

5. АО «Альфа-банк»

6. ПАО МКБ

 7. ПАО «ФК Открытие»

8. АО «Райффайзенбанк»

9. ПАО Росбанк

10. АО ВБРР

11. ПАО «Промсвязьбанк»

12. АО «Акционерный Банк «РОССИЯ»

13. ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

14. ПАО «Совкомбанк»

15. ПАО РНКБ

16. АО АКБ «РосЕвроБанк»

17. АО «ОТП Банк»

18. АО «ЮниКредит Банк»

Отметим, Минфин в письме № 24-06-08/43650 от 25.06.2018 пояснил, что требования к спецсчетам вступили в силу с 1 июля 2018 года, однако будут применяться к электронным процедурам, которые будут проводиться на новых электронных площадках после даты начала их функционирования (1 октября 2018 года).

Читайте ещё
Все в рубрике Госзакупки
Мнения
Написать свое мнение
2 мнения
Люди которым это нравится

Посетить семинар по теме «Госзакупки»

Все семинары по теме Госзакупки