С 1 октября участникам госзакупок будет нужен спецсчет. Где его открыть

Распоряжением Правительства от 13.07.18 №1451-р утверждён перечень банков, в которых участники закупок будут открывать специальные счета для внесения денежных средств в обеспечение заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг и проведение конкурсных процедур.

Это необходимо для обеспечения надлежащей степени защиты этих денежных средств.

Перечень включает 18 банков, соответствующих установленным требованиям: 1. ПАО «Сбербанк России» 2. ПАО Банк ВТБ 3. АО «Газпромбанк» 4. АО РСХБ 5. АО «Альфа-банк» 6. ПАО МКБ 7. ПАО «ФК Открытие» 8. АО «Райффайзенбанк» 9. ПАО Росбанк 10. АО ВБРР 11. ПАО «Промсвязьбанк» 12. АО «Акционерный Банк «РОССИЯ» 13. ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 14. ПАО «Совкомбанк» 15. ПАО РНКБ 16. АО АКБ «РосЕвроБанк» 17. АО «ОТП Банк» 18. АО «ЮниКредит Банк»

Отметим, Минфин в письме № 24-06-08/43650 от 25.06.2018 пояснил, что требования к спецсчетам вступили в силу с 1 июля 2018 года, однако будут применяться к электронным процедурам, которые будут проводиться на новых электронных площадках после даты начала их функционирования (1 октября 2018 года).