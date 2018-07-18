Единороссы предложили вдвое снизить НДФЛ для граждан «предпенсионного возраста»

Предпринимательская платформа «Единой России» подготовила рекомендации властям «по защите прав работников и работодателей» на время переходного периода пенсионной реформы, сообщает РБК.

Потенциальными бенефициарами предложений будут работники старше 50 лет и малые и средние предприятия, в которых такие работники составляют более половины штата.

«Минфину России совместно с Минтрудом, Минздравом, Минэкономразвития, Пенсионным фондом и Фондом социального страхования на переходный период до 2034 года рекомендовано законодательно зафиксировать ряд преференций и льгот для работодателей и их сотрудников старше 50 лет», — заявил во вторник, 17 июля, сопредседатель предпринимательской платформы Евгений Демин на заседании «Новый пенсионный возраст: как создать механизм гарантированной занятости людей предпенсионного возраста. Взгляд предпринимателей» (цитата по пресс-релизу «Единой России»).

В частности, предлагается «в целях стимулирования продолжения легальной трудовой деятельности граждан предпенсионного и пенсионного возраста» снизить для них ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 6,5% на период до 2034 года. «Таким образом, работники данных категорий смогут получать зарплату выше за счет экономии на налогах», — сказал Демин.

Кроме того бизнес-платформа «Единой России» предлагает ввести дополнительные льготы для работодателей из числа малого и среднего бизнеса, у которых доля сотрудников в возрасте от 50 лет, работающих и принятых в штат за последние два года, превышает 50% от общего числа сотрудников. В частности, Министерству экономического развития рекомендовано разработать механизмы льготного кредитования таких предприятий, а Центробанку — разработать механизмы льготной коммерческой ипотеки (кредиты для покупки нежилых помещений для бизнеса под залог приобретаемой недвижимости) с пониженной ставкой.

Кроме того, Минтруду и Роструду предлагается законодательно закрепить право госкомпаний и госучреждений увольнять граждан старше 50 лет только при условии их обучения по программе профессиональной переподготовки по выбору работника или обучения «основам предпринимательской деятельности».