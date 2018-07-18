Порядок освобождения от НДС пассажирских перевозок уточнят

Правительство внесло в Госдуму законопроект по вопросу освобождения от НДС услуг по автомобильным пассажирским перевозкам.

Согласно действующей редакции пункта 2 статьи 149 НК не подлежит налогообложению реализация на территории России услуг по перевозке пассажиров городским и пригородным пассажирским транспортом общего пользования (за исключением такси, в том числе маршрутного) по единым тарифам с предоставлением всех льгот на проезд, утверждённых в установленном порядке. То есть освобождение от налогообложения услуг по перевозке пассажиров и багажа на основании государственного или муниципального контракта не предусмотрено.

Эта правовая коллизия приводит к необоснованному завышению ежемесячных бюджетных расходов в размере начисляемых и уплачиваемых исполнителями госконтрактов сумм НДС.

В целях однозначного толкования законодательных норм законопроектом предлагается дополнить пункт 2 статьи 149 НК положением, предусматривающим освобождение от НДС работ (услуг), связанных с регулярными перевозками пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам на основании государственного или муниципального контракта.