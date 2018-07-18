Какой МРОТ будет в 2019-ом

На портале проектов НПА Минтруд разместил будущий приказ «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2018 года».

Согласно документу, ПМ за II квартал 2018 года устанавливается в следующих размерах:

на душу населения в размере 10444 рублей, для трудоспособного населения – 11280 рублей, пенсионеров – 8583 рублей, детей – 10390 рублей.

Расчет произведен на основании потребительской корзины в целом по РФ и данных Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания и индексах потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги за апрель, май и июнь 2018.

Величина прожиточного минимума за II квартал 2018 по сравнению с I кварталом 2018 увеличилась на душу населения и для трудоспособного населения на 4,0%, для пенсионеров – на 3,8%, для детей – на 4,3%.

Величина ПМ в целом по РФ предназначается для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальной политики и федеральных социальных программ, обоснования устанавливаемого на федеральном уровне МРОТ, а также для определения устанавливаемых на федеральном уровне размеров стипендий, пособий и других социальных выплат.

Напомним, с 1 января соответствующего года МРОТ устанавливается федеральным законом в размере величины ПМ трудоспособного населения в целом по РФ за 2 квартал предыдущего года.

Таким образом, в 2019 году МРОТ составит 11280 руб.

Напомним, с 1 мая 2018 МРОТ установлен в размере 11163 руб.

