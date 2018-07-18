Поставил за прилавок родственника? Поставь и ККТ

Сотрудники УФНС России по Республике Алтай сообщили о проведенном рейде, во время которого проверялось применение ККТ и законность осуществления предпринимательской деятельности

В ходе его осуществления были проверены более 60 торговых точек, а нарушения выявлены в 11 случаях. Так, 5 граждан осуществляли предпринимательскую деятельность без государственной регистрации. На основании этого, в их отношении составлены и направлены в суд 5 протоколов об административном правонарушении по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ.

6 индивидуальных предпринимателей осуществляли розничную торговлю с привлечением наемного труда без применения контрольно-кассовой техники. По данным фактам составлено 6 протоколов об административном правонарушении по части 2 статьи 14.5 КоАП РФ.

Подобные рейдовые мероприятия регулярно показывают, что нарушители всячески пытаются обойти законодательство, обязывающее применять ККТ при наличии работников, с которыми заключены трудовые договоры. Так, выявлены случаи заключения с наемными работниками договоров подряда, ученических договоров, договоров найма, гражданско-правовых договоров, либо отсутствие договоров вообще в силу близких родственных связей (близкие родственники индивидуального предпринимателя работают в нескольких торговых точках).

Налоговики провели профилактические беседы и дали исчерпывающие разъяснения действующего законодательства, в частности, об обязательности заключения трудовых договоров в случае привлечения к труду наемных работников, вне зависимости родственных взаимоотношений.