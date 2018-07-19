Как заполнить декларацию по транспортному налогу в части льгот

По коду строки 220 раздела 2 налоговой декларации по транспортному налогу в первом поле указывается код налоговой льготы в соответствии с приложением 7 к Порядку заполнения, во втором поле - основание для ее использования: статья, пункт и подпункт закона субъекта РФ.



Строка с кодом 220 не заполняется по налоговым льготам, установленным законом субъекта РФ в виде уменьшения суммы транспортного налога, подлежащей уплате в бюджет (код 20220), и в виде снижения налоговой ставки транспортного налога (код 20230).



При указании кода налоговой льготы 30200 второе поле основания применения льготы не заполняется.



Код 20200 является укрупненным и включает в себя следующие коды:



- 20210 - льготы в виде освобождения от налогообложения по транспортному налогу;



- 20220 - льготы в виде уменьшения суммы транспортного налога;



- 20230 - льготы в виде снижения налоговой ставки транспортного налога.



Таким образом, налогоплательщиком строка 220 раздела 2 налоговой декларации по транспортному налогу заполняется в случае применения налоговой льготы в виде освобождения от налогообложения (код 20210) или налоговой льготы, предусмотренной международными договорами РФ (код 30200).

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-21/11996@ от 21.06.2018.