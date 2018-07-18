Законопроект о повышении НДС прошел второе чтение в Госдуме

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении ставки НДС до 20%.

Льготные ставки (0 и 10%) не будут изменены. Более того, законопроект продлевает до 2025 года действие нулевой ставки НДС для авиаперевозок в Крым, Севастополь и Калининградскую область, с также устанавливает такую же ставку налога при перелетах на Дальний Восток.

Законопроект также устанавливает на постоянной основе тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования и 10% - свыше установленной предельной величины.

Кроме того, для некоммерческих и благотворительных организаций продлевается до 2025 года действие пониженных тарифов взносов на обязательное пенсионное обеспечение (20 процентов), обязательное медстрахование и обязательное соцстрахование (ноль процентов). Для других льготников продления действия пониженных ставок не будет.