Контролирующие органы имеют «план по штрафам» для бизнеса?

Бизнес-омбудсмен Борис Титов опубликовал внутренний документ одного из контролирующих органов, в котором описан план по сбору штрафов с бизнеса, передает BFM.ru.

Фотографию приказа Титов выложил на своей странице в Facebook. В нем сказано:

Обеспечить наложение административных штрафов в сумме не менее 200 тысяч рублей ежемесячно, а также взыскание административных штрафов в размере не менее 180 тысяч рублей.

Если документ подлинный, то речь идет о так называемых «планах по штрафам» — это знаменитая палочная система, когда целью становится не контроль, а сбор средств, в данном случае, бизнеса. Тем более, нарушения можно найти всегда.

В той части документа, которую опубликовал омбудсмен не указан госорган, давший такую разнарядку. Но, если при поиске воспользоваться ключевыми словами и фамилиями: «трудовое законодательство», «заместитель руководителя Абазовский А.П», «руководитель Л.В. Поспелова», то авторство приказа можно отнести трудовой инспекции Новосибирской области.

В ее руководстве как раз работают люди с такими фамилиями и инициалами.