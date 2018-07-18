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Контролирующие органы имеют «план по штрафам» для бизнеса?

Бизнес-омбудсмен Борис Титов опубликовал внутренний документ одного из контролирующих органов, в котором описан план по сбору штрафов с бизнеса, передает BFM.ru.

Фотографию приказа Титов выложил на своей странице в Facebook. В нем сказано:

Обеспечить наложение административных штрафов в сумме не менее 200 тысяч рублей ежемесячно, а также взыскание административных штрафов в размере не менее 180 тысяч рублей.

Если документ подлинный, то речь идет о так называемых «планах по штрафам» — это знаменитая палочная система, когда целью становится не контроль, а сбор средств, в данном случае, бизнеса. Тем более, нарушения можно найти всегда.

В той части документа, которую опубликовал омбудсмен не указан госорган, давший такую разнарядку. Но, если при поиске воспользоваться ключевыми словами и фамилиями: «трудовое законодательство», «заместитель руководителя Абазовский А.П», «руководитель Л.В. Поспелова», то авторство приказа можно отнести трудовой инспекции Новосибирской области.

В ее руководстве как раз работают люди с такими фамилиями и инициалами. 

Нам же все говорят, что с этим пережитком, как планы по бюджетным доходам с бизнеса, давно уже покончено, а, вот, пожалуйста. Конкретный факт плана существует и по-прежнему отношение к бизнесу, как, по большому счету, к дойной корове для бюджета. Контрольно-надзорные органы настроены на то, чтобы бизнес нарушал. Они заинтересованы в том, чтобы бизнес нарушал

— возмутился Титов.

Разнорядка по штрафам

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Мнения
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1 мнение
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Аноним
, Пенза
Плановая экономика, это демократическая экономика.
А нам врали, что плановая экономика, это достижение проклятого СССР.
Оказываются Буржуи РФ не брезгуют достижениями проклятого СССР.
Тогда чем Буржуйская экономика отличается от экономики СССР?
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