Как Фонду учитывать имущество, полученное по договору мены

НКО получила имущество безвозмездно в качестве целевых поступлений по договору мены. Что с налогом на прибыль?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-03-05/44218 от 27.06.2018.

Согласно пункту 2 статьи 251 НК при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются целевые поступления на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности по перечню таких поступлений, установленному пунктом 2 статьи 251 НК.

Если передаваемое Фондом по договору мены имущество было получено им безвозмездно в качестве целевых поступлений, то стоимость указанного имущества при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в составе расходов не учитывается.

При этом имущество, перешедшее по договору мены к Фонду, не может рассматриваться в качестве имущества, приобретенного им за счет средств целевых поступлений. На основании нормы подпункта 48.10 статьи 264 НК стоимость такого имущества подлежит учету при определении налоговой базы по налогу на прибыль в составе прочих расходов на дату его передачи городу Москве в связи с реализацией программы реновации жилищного фонда в городе Москве.