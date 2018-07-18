Онлайн ККТ: как не получить штраф 30 тыс.руб?

До 100 процентов от суммы выручки, но не менее 30 тыс. рублей, либо вовсе остановка бизнеса на 3 месяца, с дисквалификацией руководства компании на 2 года. Такие штрафы грозят тем, кто так и не установил или не использует онлайн-кассы. А какие еще санкции в сфере кассовой техники и выдачи кассовых чеков могут подстерегать предпринимателя?

Об этом и другом полезном для бизнеса - расскажет «Платформа ОФД» на бесплатном вебинаре.

24 июля, в 10:00 часов.

Тема: «Как правильно использовать онлайн-кассу, чтобы не получить штраф 30000 рублей»

Спикеры:

Николай Голюдбин, эксперт компании «Платформа ОФД»

Дмитрий Болтунов, эксперт компании «Первый Бит»

Будут рассмотрены главные вопросы:

• В каких случаях нужно использовать онлайн-кассу?

• Какие реквизиты должны быть обязательно в чеке?

• Правильно ли выбран фискальный накопитель в вашей кассе?

• Реальные истории штрафов. Как нельзя делать?

• Что такое признак агента и нужно ли его указывать в кассе?

• Причем тут ОФД?