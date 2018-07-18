Онлайн ККТ: как не получить штраф 30 тыс.руб?

До 100 процентов от суммы выручки, но не менее 30 тыс. рублей, либо вовсе остановка бизнеса на 3 месяца, с дисквалификацией руководства компании на 2 года. Такие штрафы грозят тем, кто так и не установил или не использует онлайн-кассы. А какие еще санкции в сфере кассовой техники и выдачи кассовых чеков могут подстерегать предпринимателя?
Об этом и другом полезном для бизнеса - расскажет «Платформа ОФД» на бесплатном вебинаре.
24 июля, в 10:00 часов.
Тема: «Как правильно использовать онлайн-кассу, чтобы не получить штраф 30000 рублей»
Спикеры:
Николай Голюдбин, эксперт компании «Платформа ОФД»
Дмитрий Болтунов, эксперт компании «Первый Бит»
Будут рассмотрены главные вопросы:
• В каких случаях нужно использовать онлайн-кассу?
• Какие реквизиты должны быть обязательно в чеке?
• Правильно ли выбран фискальный накопитель в вашей кассе?
• Реальные истории штрафов. Как нельзя делать?
• Что такое признак агента и нужно ли его указывать в кассе?
• Причем тут ОФД?
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