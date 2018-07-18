F.A.Q о налоговых вычетах: вычет на пенсионные отчисления

Сегодня в рубрике «F.A.Q о налоговых вычетах» ответы на вопросы о получении вычета на пенсионные отчисления.

Можно ли получить налоговый вычет на пенсионные отчисления на имя совершеннолетнего сына?

Нельзя. Вычет по взносам на софинансирование пенсии можно получить только за себя.

Можно ли получить налоговый вычет налогоплательщику, если он делает пенсионные перечисления в негосударственный пенсионный фонд?

Если налогоплательщик лично перечисляет взносы в негосударственный пенсионный фонд, то он имеет право на возврат налога, который был удержан из его заработной платы, в размере 13 процентов от суммы перечисленных взносов (максимальный размер налогового вычета 120 000 рублей в год). Если отчисления производятся работодателем, в таком случае физическое лицо не сможет вернуть налог по данному основанию.