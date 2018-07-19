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Трудинспекторы будут мониторить компании, где работают немолодые сотрудники

Глава Роструда Всеволод Вуколов провел совещание с руководителями ГИТ, на котором обсуждался вопрос защиты трудовых прав работников, в том числе пенсионного и предпенсионного возраста, а также необходимости сохранения рабочих мест граждан старшего поколения.

«С целью снижения риска увольнения или нарушения трудовых прав граждан пенсионного и предпенсионного возраста необходимо осуществлять мониторинг предприятий, где осуществляют трудовую деятельность граждане данной возрастной категории», – сообщил руководитель Роструда.

Кроме того, по его словам, вопрос защиты трудовых прав работающих пенсионеров и лиц предпенсионного возраста должен обсуждаться в рамках проводимых в регионах открытых слушаний с участием сторон социального партнерства, представителями региональных союзов промышленников и предпринимателей и представителями отраслевых профсоюзов. 

Также на совещании было отмечено, что в целях реализации обеспечения трудовых прав работников пенсионного и предпенсионного возраста важным моментом является информационная и разъяснительная работа среди населения. Так, в государственных инспекциях труда организованы консультационные пункты и работа «горячей линии» по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в отношении работников предпенсионного возраста.

Добавим, ГИТ Московской области подготовила памятку для пенсионеров и лиц предпенсионного возраста. Ознакомиться с памяткой можно здесь.

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Мнения
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2 мнения
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Izem
, Москва

Всё идёт в тому, что сотрудников начнут увольнять до наступления "предпенсионного возраста" – лет, так, в 45... Ну, что, спасибо за очередную заботу... :(

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Аноним
А куда теперь деваться молодым? «Предпенсионеры» будут сидеть и занимать места тех, кто мог бы начать карьеру. Куда молодежи теперь деваться? 
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