Трудинспекторы будут мониторить компании, где работают немолодые сотрудники

Глава Роструда Всеволод Вуколов провел совещание с руководителями ГИТ, на котором обсуждался вопрос защиты трудовых прав работников, в том числе пенсионного и предпенсионного возраста, а также необходимости сохранения рабочих мест граждан старшего поколения.

«С целью снижения риска увольнения или нарушения трудовых прав граждан пенсионного и предпенсионного возраста необходимо осуществлять мониторинг предприятий, где осуществляют трудовую деятельность граждане данной возрастной категории», – сообщил руководитель Роструда.

Кроме того, по его словам, вопрос защиты трудовых прав работающих пенсионеров и лиц предпенсионного возраста должен обсуждаться в рамках проводимых в регионах открытых слушаний с участием сторон социального партнерства, представителями региональных союзов промышленников и предпринимателей и представителями отраслевых профсоюзов.

Также на совещании было отмечено, что в целях реализации обеспечения трудовых прав работников пенсионного и предпенсионного возраста важным моментом является информационная и разъяснительная работа среди населения. Так, в государственных инспекциях труда организованы консультационные пункты и работа «горячей линии» по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в отношении работников предпенсионного возраста.