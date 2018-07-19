Какую ставку налога установят для самозанятых

Минфин доработал концепцию налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых и направил документ аппарат Правительства, пишут «Известия».

В нем сказано, что новый сбор для этой категории граждан предлагается установить на уровне 2,5% с выручки для тех граждан, которые оказывают услуги физлицам, а также при работе на основании патента, и 4,5% — для предоставляющих услуги юрлицам, либо для сдающих имущество в аренду.

Ранее ведомство речь шла о сборе для самозанятых в 3% и 6% соответственно.

Плюс еще 1,5% от дохода пойдут на страховые взносы (1,25% пойдут в ПФР и 0,25% — в ФФОМС). Налоги и взносы Минфин предлагает отчислять единым платежом ежемесячно с банковской карточки самозанятых граждан, которая будет привязана в личном кабинете в специальном мобильном приложении.

При этом предусмотрен налоговый вычет самозанятым в сумме 30 тыс. рублей, чтобы мотивировать их к переходу на новый режим.

Кроме того, покупателям услуг у таких работников ведомство предлагает дать право на налоговый вычет в 1,5% от уплаченного самозанятым НПД, но не более 10 тыс. в год.

Законопроект с новой системой налогообложения для этой категории граждан Минфин планирует внести в кабмин уже в сентябре.

Комментируя данную информацию о налогах для самозанятых, в Минфине уточнили, что окончатательное решение еще не принято, по этому вопросу идет активная дискуссия.