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По дополнительной программе страхования от несчастных случаев получить вычет нельзя

Социальный налоговый вычет не применяется к страховым взносам по договору страхования от несчастных случаев и болезней по дополнительной программе. Такой ответ дал Минфин в письме № 03-04-05/42144 от 20.06.2018 г.

Страховые взносы по договору страхования от несчастных случаев и болезней (дополнительная программа) не поименованы в подп. 4 п.1 ст. 219 НК, поэтому к сумме уплаченных страховых взносов по указанному договору социальный налоговый вычет не применяется,

— говорится в документе.

Подробнее о доводах Минфина читайте здесь.

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