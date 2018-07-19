По дополнительной программе страхования от несчастных случаев получить вычет нельзя

Поклонской респект- единственная из ЯдРа, кто голосовала против. Сдержала слово
Аноним, Вы писали:Убийцы.... На наших глазах объявлен геноцид, кровь и смерти на руках партии жул...
Бесстыжие!Тяжелей ложки в руках ничего не держали. За что такие зарплаты? Жируют на наши де...
Татьяна-Васильевна, ну голову-то включить можно и самостоятельно? Без истеричных трактовок, ...
Над.К, статье не указывается размер суммы, который может вызвать столь "интересное" внимани...
Аноним, Вы писали:Я одного не пойму.... Депутатов выбирал народ, народ против реформы , а депутат...
Я одного не пойму.... Депутатов выбирал народ, народ против реформы , а депутаты за. Чьи интересы...
Списки депутатов, проголосовавших "ЗА", должны висеть на каждом доме. Придет время, флюгер колыхн...
Законы нужно пересматривать и принимать в ГосДуму людей с образованием. Закон запретил продавать ...
Если не будет работы - нечем платить налог на имущество - поотбирают квартиры и дачи.
Убийцы.... На наших глазах объявлен геноцид, кровь и смерти на руках партии жуликов и воров...Жив...
Например, когда сотрудник "залипает" в рабочее время в телефоне Запретите мобильные телефон...
Ну что ж, люди 50-65 лет останутся либо просто без работы, либо работодатели будут...
Например, когда сотрудник "залипает" в рабочее время в телефоне, а когда предлагаешь ему расстать...
assolato2006
только что, Москва
Отлично! -Вам 45? Простите, но Вы уволены в связи с утратой дове...
Отлично! -Вам 45? Простите, но Вы уволены в связи с утратой доверия!И никакой Роструд не прикопае...
Замечательное решение, только бы не передумали через ... лет!)))
elena.noxa
минуту назад, Казань
Если бы ещё диспасеризация ограничивалась одним днём. Чтобы прой...
Аноним, для спецрежимников НДС расход. У них расходов станет больше. У вас, как у покупателя их т...
Если бы ещё диспасеризация ограничивалась одним днём. Чтобы пройти всех специалистов и сдать анал...
Скажите, а пРезиденты, депутаты и прочие министры - капиталисты в этот список почему не входят? О...
А куда теперь деваться молодым? «Предпенсионеры» будут сидеть и занимать места тех, к...
"малый, применяющий спецрежимы, и так его не платит. А вот повышение НДС коснется всех." Сп...
Всё идёт в тому, что сотрудников начнут увольнять до наступления "предпенсионного возраста" – лет...
Да уж... тоже такой пользовалась...
Можно иметь сто майбахов забалансом и при этом не ликвидный баланс.
Не над кем больше было показательный процесс провести что ли? Нашли самого злостного нарушителя.
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Ага((( Держи карман шире! Легче не куда! Еще в мае поставили ЭДО , ради
одного крупного контраге...
Girl_Kat, Вы писали:Не над кем больше было показательный процесс провести что ли? Нашли самого зл...
Ни у кого нет опыта по взысканию с ФНС %% за задержку в перечислении НДФЛ по заявленным вычетам. ...
Не над кем больше было показательный процесс провести что ли? Нашли самого злостного нарушителя.
"Далее налоговая уже сама будет списывать с платежа конкретный налог или пени. Остаток платежа мо...
Мёртворождённая инициатива. Прям все бросятся заполнять электронные договоры как нужно Правительс...
Ненене, все не так, "отдельные категории работников, которые имеют право на предоставление отпуск...
мля, у самих пенсия под стольник в месяц, а людям втирают про добавку в 12 000 за год. ...