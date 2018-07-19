По дополнительной программе страхования от несчастных случаев получить вычет нельзя

Аноним

Поклонской респект- единственная из ЯдРа, кто голосовала против. Сдержала слово Законопроект о повышении пенсионного возраста прошел первое чтение в Госдуме

Аноним

Аноним, Вы писали:Убийцы.... На наших глазах объявлен геноцид, кровь и смерти на руках партии жул... Законопроект о повышении пенсионного возраста прошел первое чтение в Госдуме

Аноним

Бесстыжие!Тяжелей ложки в руках ничего не держали. За что такие зарплаты? Жируют на наши де... Министр финансов о своей зарплате в 1,73 млн рублей в месяц

Аноним

Я одного не пойму.... Депутатов выбирал народ, народ против реформы , а депутаты за. Чьи интересы... Законопроект о повышении пенсионного возраста прошел первое чтение в Госдуме

Аноним

Законы нужно пересматривать и принимать в ГосДуму людей с образованием. Закон запретил продавать ... Продажа алкоголя вблизи детских учреждений запрещена

Аноним

Если не будет работы - нечем платить налог на имущество - поотбирают квартиры и дачи. Законопроект о повышении пенсионного возраста прошел первое чтение в Госдуме

Аноним

Убийцы.... На наших глазах объявлен геноцид, кровь и смерти на руках партии жуликов и воров...Жив... Законопроект о повышении пенсионного возраста прошел первое чтение в Госдуме

Аноним

Например, когда сотрудник "залипает" в рабочее время в телефоне Запретите мобильные телефон... Как докажут факт работы, даже если трудового договора не было

Аноним

Ну что ж, люди 50-65 лет останутся либо просто без работы, либо работодатели будут... Законопроект о повышении пенсионного возраста прошел первое чтение в Госдуме

Аноним

assolato2006 только что, Москва Отлично! -Вам 45? Простите, но Вы уволены в связи с утратой дове... Минтруд расширит список тех, кого можно уволить в связи с утратой доверия?

Аноним

elena.noxa минуту назад, Казань Если бы ещё диспасеризация ограничивалась одним днём. Чтобы прой... Госдума одобрила законопроект о выходных днях для диспансеризации вопреки мнению Правительства

Над.К Аноним, для спецрежимников НДС расход. У них расходов станет больше. У вас, как у покупателя их т... Налог на движимое имущество организаций отменен с 2019 года

elena.noxa Если бы ещё диспасеризация ограничивалась одним днём. Чтобы пройти всех специалистов и сдать анал... Госдума одобрила законопроект о выходных днях для диспансеризации вопреки мнению Правительства

Аноним

Скажите, а пРезиденты, депутаты и прочие министры - капиталисты в этот список почему не входят? О... Минтруд расширит список тех, кого можно уволить в связи с утратой доверия?

Аноним

А куда теперь деваться молодым? «Предпенсионеры» будут сидеть и занимать места тех, к... Трудинспекторы будут мониторить компании, где работают немолодые сотрудники

Аноним

"малый, применяющий спецрежимы, и так его не платит. А вот повышение НДС коснется всех." Сп... Налог на движимое имущество организаций отменен с 2019 года

Izem Всё идёт в тому, что сотрудников начнут увольнять до наступления "предпенсионного возраста" – лет... Трудинспекторы будут мониторить компании, где работают немолодые сотрудники

Аноним

Да уж... тоже такой пользовалась... Johnson&Johnson заплатит 4,7 млрд. долларов за детскую присыпку

Аноним

Можно иметь сто майбахов забалансом и при этом не ликвидный баланс. Выкуп лизингового имущества: принятие к учету

mityai Не над кем больше было показательный процесс провести что ли? Нашли самого злостного нарушителя. ... Серебренников рассказал суду, куда пошли обналиченные суммы

Аноним

Ага((( Держи карман шире! Легче не куда! Еще в мае поставили ЭДО , ради одного крупного контраге... ЭДО? Легче лёгкого!

Nаdine Girl_Kat, Вы писали:Не над кем больше было показательный процесс провести что ли? Нашли самого зл... Серебренников рассказал суду, куда пошли обналиченные суммы

Аноним

Ни у кого нет опыта по взысканию с ФНС %% за задержку в перечислении НДФЛ по заявленным вычетам. ... Когда вернут НДФЛ по заявленным вычетам

Girl_Kat Не над кем больше было показательный процесс провести что ли? Нашли самого злостного нарушителя. Серебренников рассказал суду, куда пошли обналиченные суммы

Аноним

"Далее налоговая уже сама будет списывать с платежа конкретный налог или пени. Остаток платежа мо... Граждане смогут платить имущественные налоги одним платежом

GSokolov Мёртворождённая инициатива. Прям все бросятся заполнять электронные договоры как нужно Правительс... ФНС хочет получить контроль над рынком труда

Wern Ненене, все не так, "отдельные категории работников, которые имеют право на предоставление отпуск... Как предоставить отпуск вне графика