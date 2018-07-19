Если директор оказался...в тюрьме

В «Красном уголке бухгалтера» участники сообщества обсуждают одну из критических ситуаций для компании — генеральный, он же учредитель, оказался в тюрьме. Деятельность фирмы парализована.

У него кредит Альфа поток на фирму оформлен. А там инвесторы-физики за которых надо НДФЛ платить. — Эльвира Бозкурт

Специалисты отметили, что в данном случае от бухгалтера мало что зависит. Единственный выход для учредителя и компании, это скорейшая передача должности генерального директора другому лицу.

Гендиректором он точно не может быть, придется искать другого. Запретить быть учредителем ему вроде бы никто не вправе. Пусть делает доверенность на распоряжение его правами как учредителя, вытаскивает в СИЗО нотариуса. Иначе никак. — Александр Смирнов

А вот, что делать в случае, если в тюрьме оказался ИП...