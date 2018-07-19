«Охота» на самозанятых: как вывести из тени 25 млн человек

Это вторая часть, и она будет посвящена самозанятым. Все, о чем пишет Владимир Туров, основано на интервью главы ФНС России, которое он дал газете «Коммерсант».

Первая часть была посвящена победам ФНС России над налогоплательщиками. Если вы не читали, обязательно почитайте и восхититесь ошеломляющими успехами налоговиков в сборе налогов.

На самом деле в борьбе с самозанятыми и на пути легализации самозанятых, которых по словам Мишустина больше 25 миллионов человек, налоговики достигли больших успехов, и впервые ситуация заставила их пойти навстречу людям. Налоговая служба поняла, что полностью проиграла эту войну тем людям, которые получают конвертную заработную плату, тем людям, которые зарабатывают деньги и стремятся быть независимыми от государства. ФНС проиграла и пошла навстречу самозанятым.

Как все будет происходить? Для начала давайте дадим определение самозанятым. Кто такие самозанятые?

Рабочий вариант определения до решения законодателя таков: самозанятые – это физические лица, не имеющие наемных работников и самостоятельно реализующие как физическим, так и юридическим лицам товары, работы, услуги или имущественные права без регистрации в качестве предпринимателя.

Если вы не зарегистрированы в качестве предпринимателя, а при этом реализуете товары/работы/услуги или какие-то имущественные права и оказываете эти услуги как физическим, так и юридическим лицам или продаете товар как физическим, так и юридическим лицам, согласно определению господина Мишустина, вы относитесь к категории самозанятых.

И для самозанятых предлагают уникальную вещь… Налоговики разработали технологию, которая позволяет самозанятым легализоваться и платить налоги буквально в 1-2 клика в мобильном приложении. Налоговики выяснили, что этим людям неохота идти в налоговую инспекцию, лень регистрироваться, они не хотят платить страховые взносы и сдавать отчетность. Они ничего не хотят, и поэтому налоговики пошли навстречу. Уже разработано и тестируется специальное приложение.

Полностью этот проект начнет тестироваться с 1 января 2019 года в четырех субъектах РФ.