При покупке товаров в иностранных магазинах, работающих на территории России, должен выдаваться чек на русском языке

При покупке товаров у иностранных организаций и предпринимателей на территории Российской Федерации должен выдаваться кассовый чек на русском языке. Об этом предупреждает УФНС Амурской области.

При этом иностранный продавец при желании может выдать какой-либо платежный документ и на своем языке. Документ на иностранном языке, выдаваемый пользователем кассовой техники, кассовым чеком не является и используется иностранным продавцом для ведения учета реализуемых товаров.

Требование в обязательном порядке выдавать покупателям фискальные кассовые чеки закреплено в Федеральном законе от 22.05.2003 № 54-ФЗ . Иностранные организации и предприниматели, осуществляющие розничную торговлю на территории РФ, также обязаны применять ККТ и выдавать кассовые чеки установленного образца.

В Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области поступила информация, что в одном из китайских торговых центров г. Благовещенка при покупке бытового товара был выдан кассовый чек на иностранном языке.

По данному факту налоговым органом была проведена проверка с осуществлением контрольной закупки у иностранного продавца, в результате которой установлено, что вместе с иностранным платежным документом покупателю выдается кассовый чек на русском языке установленного образца.

Также была проведена проверка использования в работе контрольно-кассовой техники нового образца - нарушений действующего законодательства РФ о применении ККТ не установлено.