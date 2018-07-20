Меняется ставка налога на прибыль для некоторых участников СЭЗ в Севастополе

Свободная экономическая зона в Крыму и Севастополе действует уже 3 года. Для тех участников, которые внесены в реестр СЭЗ в 2015 году и отработали все это время, наступает период, в котором ставка налога возрастает с 2 до 6 процентов.

В Севастополе на сегодняшний день под данную норму законодательства подпадают 86 налогоплательщиков, внесенных в реестр участников СЭЗ в 2015 году, сообщает региональное УФНС.

Законодательным собранием города Севастополя принят Закон № 110-ЗС, которым ставка по налогу на прибыль для организаций, подлежащему к зачислению в бюджет города Севастополя от деятельности, осуществляемой в соответствии с договором об условиях деятельности в СЭЗ, устанавливается в следующих размерах: 2 процента - в течение трех лет; 6 процентов - с четвертого по восьмой годы; 13,5 процента - с девятого года.

Согласно пункту 3 статьи 6.1 Налогового кодекса Российской Федерации срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока. При этом годом (за исключением календарного года) признается любой период времени, состоящий из 12 месяцев, следующих подряд.

Таким образом, в тексте Закона №110-ЗС, срок, исчисляемый годами, предполагает его определение как количество периодов, состоящих из двенадцати календарных месяцев, следующих подряд с даты внесения налогоплательщика в единый реестр участников СЭЗ.