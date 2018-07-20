Конвенция о пенсии в 40% от зарплаты одобрена в первом чтении

Госдума в первом чтении приняла законопроект №489175-7 о ратификации Конвенции №102 о минимальных нормах социального обеспечения.

Как отметил статс-секретарь – заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов, несмотря на то что конвенция была принята в 1952 году, она до сих пор имеет важное значение.

«Конвенция покрывает фактически все вопросы социального направления, в том числе обеспечение по старости, в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием, по материнству, по инвалидности, по медицинскому облуживанию, – пояснил замглавы Минтруда Андрей Пудов. – Все эти направления являются актуальными и представляют большую значимость для нашей страны».

Соотношение пенсии к уровню зарплаты на отметке 40 % в долгосрочной перспективе будет обеспечено в соответствии с требованиями Конвенции.

«Согласно Конвенции, обеспечение по старости в виде периодических выплат, составляющих 40 % утраченного заработка, должно гарантироваться лицам, которые имеют соответствующий стаж. Российская Федерация сможет в долгосрочной перспективе обеспечить выплату пенсий и других периодических выплат на требуемом Конвенцией уровне», – сказал Андрей Пудов.

«Ратификация Конвенции позволит закрепить зафиксированные в ней главные принципы организации и управления социальным обеспечением в условиях рыночной экономики в правовой базе социального обеспечения России, будет содействовать его развитию по пути наиболее эффективного сочетания социальных и рыночных механизмов, выработанных международным опытом, и подтвердит тем самым приверженность Российской Федерации нормам и принципам международного трудового права», – отметил он.