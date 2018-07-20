Как в Москве будут выявлять граждан, сдающих квартиры без уплаты налогов

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы разработал механизм, который позволяет с помощью анализа больших данных (big data) выявлять нелегальную аренду квартир, пишет РБК.

Перед тем как механизм заработает в полную силу и с его помощью можно будет определять неплательщиков налогов, потребуется внести изменения в законодательство, заявил руководитель ДИТа Ермолаев в кулуарах Московского урбанистического форума.

«Это сложная схема, потому что она организационно-нормативно-правовая. Здесь пересечение зон ответственности. Чтобы это работало в обычном режиме, налоговой [службе] в первую очередь [необходимо внести] целый ряд нормативных изменений», — заключил Ермолаев.

Другие детали проекта не раскрываются.

Ранее Ермолаев уточнял, что предполагается анализировать крупнейшие интернет-ресурсы, на которых предлагаются квартиры в аренду, и сопоставлять эти данные со статистикой об уплате налогов. После такого анализа данные о тех квартирах, которые, возможно, нелегально сдаются в аренду, планировалось передавать в налоговую службу для проверки.

Источник РБК в московских налоговых органах подтвердил, что такой проект действительно существует, но не уточнил его статус.