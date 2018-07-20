Легко ли Альфа-банку конкурировать со Сбербанком?

На состоявшемся накануне заседании Президиума Совета Ассоциации банков России, где обсуждалась ситуация с конкуренцией в финансовом секторе, в том числе выступил председатель правления Альфа-банка Андрей Соколов.

По его словам, доля Сбербанка во всех сегментах российского банковского рынка настолько велика, что он фактически формирует рыночную конъюнктуру, а конкурировать с ним «достаточно сложно».

«Мы с этим живем, боремся, но если ситуация будет так продолжаться так же, то мы, наверное, придем к более худшей ситуации, чем сейчас», — сказал Соколов.



По его словам, российский банковский рынок представляет собой «рынок-монолайнер», передает РБК. Ситуацию, когда один-два игрока диктуют условия на рынке, Соколов считает опасной.



«Наш универсальный конкурент во всех сферах — это Сбербанк. Мы с ним конкурируем в борьбе за клиента, мы с ним конкурируем в борьбе за кредиты и новые технологии. И нам достаточно сложно, потому что у Сбербанка 50% рынка», — рассказал предправления Альфа-банка.

При этом первый зампред ЦБ Сергей Швецов полагает, что Сбербанк не имеет привилегий и не злоупотребляет своим доминирующим положением, а наоборот, задает ориентиры для других.



«Сбербанк — это эффективная монополия. Да, конкурентная позиция «Сбера» создает меньше возможностей для остальных участников. Но для рынка деятельность «Сбера» носит позитивный характер в среднесрочном горизонте. В долгосрочном плане с ФАС этим озаботились и сейчас обсуждаем какие-то меры», — сказал Швецов.

