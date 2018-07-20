Центробанку предложили напечатать на купюре портрет Путина

Депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил Эльвире Набиуллиной вернуться к старой традиции — рисовать на банкнотах портреты политических деятелей.

Нынешний вид купюр с изображениями видов Архангельска, Санкт-Петербурга, Красноярска, Москвы и даже Крыма не устроил депутата, пишет «Парламентская газета».

По мнению парламентария, портреты российских руководителей гораздо лучше отражают страницы отечественной истории и способствуют патриотическому воспитанию молодёжи — не то что какая-то ГЭС или мост.

«Такая мировая традиция есть, — подтвердил бонист Артём Строгин. — В монархиях на деньги обычно наносят портреты действующего короля. В прочих странах — изображения политических деятелей, отцов-основателей государства. И не обязательно правителей: на долларах США, например, есть Александр Гамильтон и Бенджамин Франклин, которые не были президентами. Ленин как основатель СССР был логичен на советских деньгах, как и Ататюрк — на турецких лирах. Но сейчас эта традиция не соблюдается. Например, на евро портретов нет, там архитектура»./p>

Вернуть Ленина, кстати, Петров не против: по его мнению, Ильич хорошо бы смотрелся на десятирублёвке. На банкнотах, по его мнению, можно было бы также изобразить Сталина, Ельцина, Пётра I, Екатерину II, Александра II, Николая II, Ивана Грозного и, возможно, Путина — ему депутат готов предоставить пятитысячную купюру.