Расходы на поддержку пожилых вырастут в двадцать раз

С 2020 года правительство планирует увеличить финансирование системы ухода за пожилыми людьми и инвалидами до 2,1 млрд руб., сообщает РБК.

Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета при правительстве по попечительству в социальной сфере.

Она пояснила, что пилотный проект по созданию системы долговременного ухода реализуется в шести регионах — Волгоградской, Костромской, Новгородской, Псковской, Рязанской и Тульской областях. По словам Голиковой, в 2019 году планируется увеличить число пилотных регионов до 12, в 2020 году — до 18, а в 2021 году — до 24. «Надеюсь, что к 2024 году мы вовлечем в систему все 85 регионов страны», — отметила она.

В рамках проекта предполагается обеспечить социальное обслуживание граждан старшего возраста и инвалидов в полустационарной и стационарной форме, а также предоставить соцуслуги на дому и медицинскую помощь с привлечением патронажной службы и сиделок.

«На реализацию комплекса мер в 2018 году, поскольку это пилотный проект, выделены не такие большие средства — это 100 млн руб., но уже начиная с 2020 года мы планируем предусматривать существенно большие средства — это 2,1 млрд руб.», — заявила Голикова.

Ранее вице-премьер рассказала, что правительство потратит на реализацию национальных проектов в области демографии, здравоохранения, образования и науки 6,6 трлн руб. При этом она отметила, что эти цифры носят предварительный характер, так как формирование бюджета на 2020 и 2021 годы не завершено.