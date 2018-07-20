Средний чек в системе tax free в дни ЧМ-2018 составил около 84 тыс. руб.

Средний чек в системе tax free в дни Чемпионата мира по футболу с 14 июня по 15 июля 2018 года составил около 84 тыс. рублей. Такую информацию приводит на своем сайте Федеральная таможенная служба.

Всего иностранные туристы в ходе ЧМ-2018 совершили покупки по системе tax free на 943,8 млн рублей, представив в таможенные органы 11270 чеков.



Наиболее активными пользователями системы tax free стали китайские туристы: на их долю пришлось 71,7% оформленных чеков на сумму 668,5 млн рублей. Болельщики из Мексики представили чеки на сумму свыше 26,3 млн рублей, а представители Германии – на сумму 19,9 млн рублей.



Среди 23 стран, чьи представители потратили в системе tax free наибольшие суммы, самый большой средний чек – у туристов из Азербайджана: 202,4 тыс. рублей. Болельщики из Вьетнама и Германии в среднем потратили 140,8 тыс. рублей и 122,6 тыс. рублей соответственно.



Лидерами по количеству оформленных чеков tax free стали Шереметьевская (70,3% чеков), Домодедовская (14,6%) и Пулковская таможни (10,2%).



Система tax free действует в 11 городах России, в которых проходили матчи мирового первенства по футболу. ФТС России обеспечивает работу системы в одном автомобильном, двух морских и 14 воздушных пунктах пропуска.