Фирмы на УСН сдают РСВ с кодом тарифа 01, потому что «коней на переправе не меняют»

Начиная с отчетности за 1 квартал 2018, программа 1С автоматически проставляет код тарифа 01 в РСВ, даже если страхователь применяет УСН или ЕНВД.

Как показали результаты опроса, проведенного на нашем сайте, примерно треть бухгалтеров, применяя УСН, сдали РСВ с кодом тарифа 01, так как доверились программе и не проверили за ней.

А что с отчетом за полугодие при УСН? Мы вновь опросили бухгалтеров и выяснили следующее.

Среди тех, кто в 1 квартале указал код 01, большинство (40%) намерены и дальше до конца года продолжать сдавать отчеты с этим кодом.

В опросе предлагалось еще два варианта развития событий для тех, кто за 1 квартал отчитался по тарифу 01:

сдать РСВ за полугодие с кодом 02, невзирая на предыдущий 01;

сдать уточненку за 1 квартал с кодом 02 и продолжать сдавать отчеты уже с кодом 02.

Голоса между этими вариантами распределились поровну, то есть 30% бухгалтеров сдали уточненки, а 30% решили «поменять коней на переправе» и начиная с отчета за полугодие указывать код 02.