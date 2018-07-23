Уплата НДФЛ по месту жительства сотрудников: хорошо это или плохо

это же дополнительные рабочие места, ничего вы не понимаете, неблагодарные! о народе заботятся, л...
И что же так на учителей, врачей, библиотекарей ополчились? У них работа далеко не сахар: учителя...
Охтыжбл... *падшая женщина*. Они не только деньги у людей хотят спереть, а ещё и хорошенько попил...
А я вообще не понимаю почему Труд обложили налогом. НДФЛ, для трудящегося, это налог на его ...
"Д'Артаньян чувствовал, что тупеет..."(с)Честно дочитала примерно до середины, после чего наступи...
Поменяете коней на переправе, и придет требование на уточнение, потому как нарастающим итогом сум...
Елена_N, Вы писали:"Например, физлицо оплачивает счет наличными деньгами через отделение бан...
Не пользуйтесь картами. Сдавайте квартиру за нал.От карт и счетов в банках неприятности могут при...
Такое чувство, что когда люди становятся депутатами, то мозгу них выключается.
А то, что в 60 лет жизнь только начинается, так это результат начинающейся деменции. +100
Как это демократично. Вам дан ВЫБОР. Или 01 или 02. А вы говорите, что в демократической РФ нет с...
У малых и микропредприятий давно нет никаких вкладов на счетах. Если есть поступления ...
Депутаты,что не смотрели фильм " По семейным обстоятельствам" Будут кофточки продавать с пу...
Ну да, как высчитывать среднюю з/п по стране, так з/п олигархов-чиновников+простых работяг/количе...
Жалобу напишите в ЦБ. Они обязаны прислать письмо и уведомить за 5- 7 дней. Вообще надо при...
Ну если 15000 зарплата,то -40%-это 9000 пенсия. Ну нафиг мы все копили и покупали баллы..
вставай страна огромная Так уже вроде с колен встали. Правда, говорят на голову.
что значит "... можно будет застраховать..."? То есть микропредприятия еще должны платить за стра...
Правильно делают... Хоть на старости лет хотят жить по человечески, После смерти в могилу н...
Люди не ведитесь на развод. Нет у Кости Сапрыкина методов против народа. Как отжать крупняк, они ...
В статье не упоминается про ДГПХ. Вопрос еще окрыт или уже все ясно. В ифнс говорят, что чеки "Ра...
Да неужели в каждую поликлинику геронтолога посадят? А иначе кто сможет качественно определить би...
ничего не отличная! пфр пофиг на все это, мне вот выкатили штраф по этому же поводу только что, х...
"Вчера мы хоронили двух марксистов,
Мы их не накрывали кумачом, -
Один из них был правым уклонист...
Ну так-то за просрочку уплаты налога штрафы не платим. От чего освобождать собрались?
Аноним, Вы писали:Какой другой банк?? У них общий черный список по 115 ФЗ, так что есл...
могу я претендовать на повышение мне суммы выплат : 8 413 /мес проживаю в Самарской области &nbs...
Аноним, Вы писали:Что везде по телеку показывать эту шушеру которые только и знают прыгать ,скака...
На мой взгляд, предложение хоронить не доживших до пенсии за счет государства гораздо актуальнее....
Да уж, даже предположить не мог, что собственное правительство вынудит меня на старости лет попро...
Ну вот, власть уже и торгуется. Народ, не забудьте 28 июля в своих городах выйти на митинги. Вот ...
вставай страна огромная .
Вопрос??? При декларации от сдачи недвижимости учитывается, минусуется? налог на недвижимость, те...
Столько шума вокруг этого закона, но это общемировой тренд и поделать с этим ничего нельзя. Выть ...
Спасибо за поддержку и сочувствие. В следующий раз обязательно снова проголосуем за Вас. За ваши ...
ВВбух, Вы писали:Старый ворчун, Вы писали: Только герб какой-то не тот. ЦБ должен дора...
это же дополнительные рабочие места, ничего вы не понимаете, неблагодарные! о народе заботятся, лишние налоговики, лишние бухгалтера, операторы эдо, правда денег от этого не прибавится, но все равно, забота есть забота