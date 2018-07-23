Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Уплата НДФЛ по месту жительства сотрудников: хорошо это или плохо

Сейчас НДФЛ платиться по месту учета налогового агента. Между тем из некоторых регионов люди уезжают на заработки в другой регион, и бюджет их малой родины не дополучает налоги.

Периодически возникают предложения внести корректировки в систему уплаты НДФЛ.

На днях Минфин выпустил письмо, где изложил свое мнение по этому вопросу. Если кратко – НДФЛ по месту жительства физлиц – это слишком сложно.

Подробнее читайте об этом в материале Уплата НДФЛ по месту жительства сотрудников: что об этой идее думает Минфин

Клерк, в свою очередь, решил провести опрос на эту тему, в котором приглашаем вас принять участие.

Поддерживаете ли вы идею уплаты НДФЛ по месту жительства сотрудников?

Ключевые слова: уплата НДФЛ, опрос

 

Читайте ещё
Все в рубрике НДФЛ
Мнения
Написать свое мнение
2 мнения
Аватар
Аноним
, Владимир

это же дополнительные рабочие места, ничего вы не понимаете, неблагодарные! о народе заботятся, лишние налоговики, лишние бухгалтера, операторы эдо, правда денег от этого не прибавится, но все равно, забота есть забота

Люди которым это нравится

Посетить семинар по теме «НДФЛ»

Все семинары по теме НДФЛ