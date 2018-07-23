Уплата НДФЛ по месту жительства сотрудников: хорошо это или плохо

Сейчас НДФЛ платиться по месту учета налогового агента. Между тем из некоторых регионов люди уезжают на заработки в другой регион, и бюджет их малой родины не дополучает налоги.

Периодически возникают предложения внести корректировки в систему уплаты НДФЛ.

На днях Минфин выпустил письмо, где изложил свое мнение по этому вопросу. Если кратко – НДФЛ по месту жительства физлиц – это слишком сложно.

Подробнее читайте об этом в материале Уплата НДФЛ по месту жительства сотрудников: что об этой идее думает Минфин

Клерк, в свою очередь, решил провести опрос на эту тему, в котором приглашаем вас принять участие.