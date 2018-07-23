Уплата НДФЛ по месту жительства сотрудников: что об этой идее думает Минфин

Опять поступило предложение платить НДФЛ по месту жительства физлиц. Что ответили на это чиновники Минфина – расскажем.

Что хотят поменять

Уже несколько лет звучат предложения изменить систему уплаты НДФЛ, взяв за основу место жительства физлица-налогоплательщика, а не место нахождения налогового агента.

В Госдуму периодически вносятся соответствующие законопроекты, однако все они отклоняются.

Недавно еще одно такое предложение было направлено в Минфин. Чиновники ознакомились с инициативой и дали свой ответ в письме № 03-01-11/48193 от 11.07.2018.

Какие же контраргументы приводят в Минфине?

Почему ничего менять не надо

Сейчас НДФЛ уплачивается в бюджет по месту учета налогового агента в налоговом органе. Это следует из пункта 7 статьи 226 НК.

В случае уплаты НДФЛ налоговым агентом по месту жительства физлиц перечисление налога должно осуществляться отдельными платежками на счета УФК разных субъектов РФ, что может привести к увеличению объема невыясненных поступлений.

Кроме того, налоговым агентам будет необходимо отслеживать и контролировать смену места жительства физлиц для перечисления НДФЛ в бюджеты субъектов РФ и муниципальных образований. Указанный порядок негативно отразится на работе налоговых агентов.

В случае перечисления налоговым агентом НДФЛ по неправильным реквизитам, например, в ситуации, когда работник сменил место регистрации (жительства), не уведомив при этом налогового агента, налог будет уплачен не по назначению, следовательно, возникнет недоимка, что повлечет начисление пени налоговому агенту.

В результате понизится трудовая мобильность населения, поскольку работодатели - налоговые агенты не будут заинтересованы в привлечении на работу лиц, проживающих в других регионах.

У налоговых органов возникнут сложности, связанные с осуществлением контроля за полнотой и своевременностью перечисления сумм налога как в целом по налоговому агенту, так и по каждому налогоплательщику. Налоговые органы обязаны будут вести специальные налоговые счета на каждого налогоплательщика.

При этом у субъектов РФ возникнут проблемы, связанные сработников в целях оценки налоговых поступлений от уплаты НДФЛ.

Кроме того, зачисление НДФЛ по месту регистрации (жительства) физлиц не будет стимулировать регионы к созданию новых производств и рабочих мест на своих территориях.

Резюмируя вышеописанное, подытожим все минусы, которые Минфин усмотрел в таком способе уплаты НДФЛ:

много платежек, а значит будет больше невыясненных платежей;

необходимость отслеживать смену адреса сотрудников;

недоимки и пени из-за перечисления денег не в тот регион;

нежелание работодателя связываться с иногородними сотрудниками;

сложность у сотрудников ИФНС в администрировании налога;

региональные чиновники не смогут заранее просчитать, сколько налога полит бюджет;

регионы не будут заинтересованы создавать рабочие места.

А что вы думаете по поводу такой инициативы?

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Что с другими налогами

В письме, направленном в Минфин также содержались предложения по месту уплаты других налогов. Речь, в частности, про налоги на прибыль, на имущество и землю.

Чиновники пояснили, что если в состав организации входят обособленные подразделения, то в соответствии со статьей 288 НК суммы налога на прибыль, подлежащие зачислению в доходную часть бюджетов субъектов РФ, уплачиваются также по месту нахождения «обособок».

Уплата налога на имущество организаций осуществляется по месту нахождения организации, по месту нахождения обособленного подразделения организации, имеющего отдельный баланс, а также по месту иных объектов недвижимого имущества, находящихся вне местонахождения организации или ее обособленного подразделения.

Что касается уплаты земельного налога, то он уплачиваются налогоплательщиками-организациями в бюджет по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом налогообложения.

Зачисление уплаченных федеральных налогов и сборов осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством РФ.

При этом ряд федеральных налогов также распределяется в пользу региональных бюджетов по различным нормативам.

Кроме того, в соответствии со статьей 58 Бюджетного кодекса РФ законом субъекта РФ могут быть установлены нормативные отчисления в бюджеты муниципальных образований субъекта РФ от отдельных федеральных или региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с БК и НК в бюджет субъекта РФ.

Таким образом, законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов наделены полномочиями по самостоятельному установлению нормативных отчислений в бюджеты муниципальных образований от отдельных федеральных или региональных налогов и сборов.

Исходя из вышеизложенного предложение Минфин не поддерживает, поскольку в соответствии с бюджетным законодательством РФ значительная часть налогов и так уплачивается по месту нахождения объекта или зачисляется в региональные и местные бюджеты.