Уплата НДФЛ по месту жительства сотрудников: что об этой идее думает Минфин

Опять поступило предложение платить НДФЛ по месту жительства физлиц. Что ответили на это чиновники Минфина – расскажем.
Что хотят поменятьУже несколько лет звучат предложения изменить систему уплаты НДФЛ, взяв за основу место жительства физлица-налогоплательщика, а не место нахождения налогового агента.
В Госдуму периодически вносятся соответствующие законопроекты, однако все они отклоняются.
Недавно еще одно такое предложение было направлено в Минфин. Чиновники ознакомились с инициативой и дали свой ответ в письме № 03-01-11/48193 от 11.07.2018.
Какие же контраргументы приводят в Минфине?
Почему ничего менять не надоСейчас НДФЛ уплачивается в бюджет по месту учета налогового агента в налоговом органе. Это следует из пункта 7 статьи 226 НК.
В случае уплаты НДФЛ налоговым агентом по месту жительства физлиц перечисление налога должно осуществляться отдельными платежками на счета УФК разных субъектов РФ, что может привести к увеличению объема невыясненных поступлений.
Кроме того, налоговым агентам будет необходимо отслеживать и контролировать смену места жительства физлиц для перечисления НДФЛ в бюджеты субъектов РФ и муниципальных образований. Указанный порядок негативно отразится на работе налоговых агентов.
В случае перечисления налоговым агентом НДФЛ по неправильным реквизитам, например, в ситуации, когда работник сменил место регистрации (жительства), не уведомив при этом налогового агента, налог будет уплачен не по назначению, следовательно, возникнет недоимка, что повлечет начисление пени налоговому агенту.
В результате понизится трудовая мобильность населения, поскольку работодатели - налоговые агенты не будут заинтересованы в привлечении на работу лиц, проживающих в других регионах.
У налоговых органов возникнут сложности, связанные с осуществлением контроля за полнотой и своевременностью перечисления сумм налога как в целом по налоговому агенту, так и по каждому налогоплательщику. Налоговые органы обязаны будут вести специальные налоговые счета на каждого налогоплательщика.При этом у субъектов РФ возникнут проблемы, связанные с усложнением прогнозирования объемов ФОТ работников в целях оценки налоговых поступлений от уплаты НДФЛ.
Кроме того, зачисление НДФЛ по месту регистрации (жительства) физлиц не будет стимулировать регионы к созданию новых производств и рабочих мест на своих территориях.Резюмируя вышеописанное, подытожим все минусы, которые Минфин усмотрел в таком способе уплаты НДФЛ:
- много платежек, а значит будет больше невыясненных платежей;
- необходимость отслеживать смену адреса сотрудников;
- недоимки и пени из-за перечисления денег не в тот регион;
- нежелание работодателя связываться с иногородними сотрудниками;
- сложность у сотрудников ИФНС в администрировании налога;
- региональные чиновники не смогут заранее просчитать, сколько налога полит бюджет;
- регионы не будут заинтересованы создавать рабочие места.
Приглашаем вас принять участие в опросе по этой теме: Уплата НДФЛ по месту жительства сотрудников: хорошо это или плохо
Что с другими налогамиВ письме, направленном в Минфин также содержались предложения по месту уплаты других налогов. Речь, в частности, про налоги на прибыль, на имущество и землю.
Чиновники пояснили, что если в состав организации входят обособленные подразделения, то в соответствии со статьей 288 НК суммы налога на прибыль, подлежащие зачислению в доходную часть бюджетов субъектов РФ, уплачиваются также по месту нахождения «обособок».
Уплата налога на имущество организаций осуществляется по месту нахождения организации, по месту нахождения обособленного подразделения организации, имеющего отдельный баланс, а также по месту иных объектов недвижимого имущества, находящихся вне местонахождения организации или ее обособленного подразделения.
Что касается уплаты земельного налога, то он уплачиваются налогоплательщиками-организациями в бюджет по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом налогообложения.
Зачисление уплаченных федеральных налогов и сборов осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством РФ.
При этом ряд федеральных налогов также распределяется в пользу региональных бюджетов по различным нормативам.
Кроме того, в соответствии со статьей 58 Бюджетного кодекса РФ законом субъекта РФ могут быть установлены нормативные отчисления в бюджеты муниципальных образований субъекта РФ от отдельных федеральных или региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с БК и НК в бюджет субъекта РФ.
Таким образом, законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов наделены полномочиями по самостоятельному установлению нормативных отчислений в бюджеты муниципальных образований от отдельных федеральных или региональных налогов и сборов.
Исходя из вышеизложенного предложение Минфин не поддерживает, поскольку в соответствии с бюджетным законодательством РФ значительная часть налогов и так уплачивается по месту нахождения объекта или зачисляется в региональные и местные бюджеты.