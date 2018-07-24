Когда платить налог на прибыль с доходов по ценным бумагам

Если организация реализовала государственную или муниципальную ценную бумагу и получила доход в виде сумм накопленного процентного (купонного) дохода или получила процентный доход от эмитента по таким ценным бумагам, к примеру, в январе, то налог с полученного дохода следует уплатить в бюджет в течение первых 10 дней февраля.

Если организация не реализовывала указанные ценные бумаги или не получила от эмитента по ним процентный доход, то признание дохода осуществляется ею на последнюю дату отчетного периода. В этом случае налог подлежит перечислению в бюджет не позднее 10 дней по окончании соответствующего отчетного (налогового) периода, в котором произведены начисления.

То есть если начисления процентного дохода были произведены в отчетном периоде с 1 января по 31 марта, то налог с данного дохода необходимо уплатить в бюджет в течение первых 10 дней апреля.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-06/2/48154 от 11.07.2018.