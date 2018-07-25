Как считать удельный вес остаточной стоимости ОС для расчета налога на прибыль по «обособкам»

Минфин в письме № 03-03-06/2/48148 от 11.07.2018 разъяснил порядок определении удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества в целях налога на прибыль.

В соответствии с пунктом 2 статьи 288 НК уплата налога на прибыль в региональный бюджет производится по месту нахождения организации, а также по месту нахождения каждой из ее обособок исходя из доли прибыли, приходящейся на эти обособленные подразделения, определяемой как средняя арифметическая величина удельного веса ССЧ (расходов на оплату труда) и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения соответственно в ССЧ (расходах на оплату труда) и остаточной стоимости амортизируемого имущества.

Указанные удельный вес ССЧ и удельный вес остаточной стоимости ОС определяются исходя из фактических показателей ССЧ (расходов на оплату труда) и остаточной стоимости ОС указанных организаций и их обособленных подразделений за отчетный (налоговый) период.

Пунктом 1 статьи 257 НК установлено, что под основными средствами в целях главы 25 НК понимается часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией, первоначальной стоимостью более 100 тыс. рублей.

Таким образом, удельный вес остаточной стоимости амортизируемого имущества для целей применения статьи 288 НК следует рассчитывать по данным налогового учета исходя из остаточной стоимости амортизируемых ОС, которые соответствуют определению, установленному статьями 256 и 257 НК.