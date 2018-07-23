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До конца этого года надо провести СОУТ

До конца 2018 года все работодатели должны провести специальную оценку условий труда на рабочих местах, так как прекращают действие результаты ранее проведенной аттестации рабочих мест, напомнили в ГИТ Липецкой области.

Данная процедура является обязательной и проводится, прежде всего, для улучшения условий труда работников, установления или отмены им гарантий и компенсаций, предусмотренных ТК.

Непроведение СОУТ повлечет существенные экономические потери учреждений и организаций, нарушения трудовых прав работников, привлечение их руководителей к административной ответственности, предупреждают трудинспекторы.

В случае непроведения СОУТ применяются дополнительные тарифы страховых взносов на финансирование страховой части пенсии в повышенном размере (9,0 % – солидарная часть тарифа страховых взносов).

Кроме того, непроведение СОУТ лишает организации права на получение скидок в тарифам по взносам в ФСС, а также является одним из оснований для назначения соответствующих надбавок (до 40% установленного страхового тарифа).

В КоАП прописаны меры воздействия на недобросовестных работодателей. 
Непроведение СОУТ или нарушение работодателем установленного порядка проведения процедуры влечет предупреждение или наложение штрафа на должностное лицо – от 5000 до 10000 рублей, на юрлицо – от 60000 до 80000 рублей.

В случае повторно выявленного правонарушения для должностного лица предусмотрен административный штраф в размере от 30000 до 40000 рублей или дисквалификация на срок от 1 года до 3-х лет, для юрлица – от 100 000 до 200 000 рублей или административное приостановление деятельности сроком до 90 суток.

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