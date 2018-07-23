Важное разъяснение по 54-ФЗ

Аноним, Вы писали:Над.К, Вы писали:Я не понимаю, что так все всполошились? Конвенция устанавливае...
"Так как проект реализует частная компания, то конечный бенефициар от введения этой меры не очеви...
ну а как же кормушка от штрафов по 500 рублей .... ее нельзя лишиться ... на что ПФ жить-то будет
Есть пара объектов недвижимости. Один мой, второй - супруга. Один сдаем, во втором живем. И че? )))
Вы что нибудь о "контрольных закупках" слышали? Та же система может быть использована и зде...
Аноним, Вы писали:Жесть. То есть пенсия у некоторых будет ниже прожиточного минимума в итоге. В ...
Аноним, Вы писали:ЕДросня во всей красе. Надо же, какое единодушие, одна Поклонская не вписалась ...
Постановление Правительства №321 от 04.03.2018. Дата неправильно указана
чек должен быть пробит не позднее момента передачи товара....прекрасная фраза! а про услуги эти з...
Над.К, Вы писали:saigak, для того, чтобы сделать худше, можно было поступить проще - просто не по...
А я думаю, что люди пойдут обязательно и 146 % будут не ЗА, а ПРОТИВ повышения пенсионного возрас...
Из всей "Единой России", только один настоящим мужиком оказался... Браво, Поклонская! Я в тебя ве...
Вопрос с подвохом. Что значит пенсионный возраст повышаться не должен? От какой цифры? Народ-то д...
Да, самозанятый.Еще как вариант - оформлять недвижку на родственников.
Написано ндфл и прибыль - агенты
saigak, для того, чтобы сделать худше, можно было поступить проще - просто не подписывать эту кон...
и комиссию за перевод удерживать с работника тоже пусть введут норму это с какого перепуга?...
А что, разве дети не обязаны финансово обеспечивать своих родителей в старости? Хотя бы по-миниму...
разве дети не обязаны финансово обеспечивать своих родителей в старости? вы много знаете д...
Над.К, Вы писали:Я не понимаю, что так все всполошились? Конвенция устанавливает минимальные треб...
Пусть банки сами страхуют свою ответственность перед клиентами
Депутат от ЕР Федоров заявил, что это США заставили их проголосовать за повышение пенсионного воз...
Аноним, Вы писали:Да неужели в каждую поликлинику геронтолога посадят? А иначе кто сможет качеств...
У нас абсолютно безответственная власть, но это мы сами позволяем ей такой быть.
Раз ему не нравится, пусть не подписывает, а отправляет на доработку.
каждая платежка на зарплату обходится в 0,5% от суммы Даже больше. 0,5% - это если в календ...
Над.К, Вы писали:Я не понимаю, что так все всполошились? Конвенция устанавливает минимальные треб...
Сколько попрошаек-пенсионеров, стоящих на паперти, скоро появится на просторах нашей страны! &nb...
Я не понимаю, что так все всполошились? Конвенция устанавливает минимальные требования. Государст...
Аноним, Вы писали:Ну если 15000 зарплата,то -40%-это 9000 пенсия. Ну нафиг мы все копили и покупа...
assolato2006, Вы писали:Я правильно понимаю, что если (допустим), в регионе, 15000 зарплата (счит...
и комиссию за перевод удерживать с работника тоже пусть введут норму с комиссией весело ста...
Сколько попрошаек-пенсионеров, стоящих на паперти, скоро появится на просторах нашей страны! А оч...
Вот мало депутуту двухсотрублевки с видами Крыма? "В память о долларе за 35 рублей", а не за 60+ ?
Я не понимаю, счс что мешает налоговой или УФК, перечислять эти деньги по месту прописки работник...
и комиссию за перевод удерживать с работника тоже пусть введут норму