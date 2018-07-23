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Важное разъяснение по 54-ФЗ

Федеральная налоговая служба разработала методические указания по формированию кассовых чеков при обычной продаже товаров, работ или услуг.  Своим письмом № ЕД-4-20/12718 от 03.07.2018 она поручила довести указания  до территориальных налоговых органов и до сведения налогоплательщиков.

В приложении к письму подробно рассматривается пример формирования кассового чека при продаже товара за наличные обществом с ограниченной ответственностью на общей системе налогообложения. Авторы методички перечислили все пункты, которые должен содержать печатный кассовый чек,  выдаваемый покупателю и электронный кассовый чек, направляемый на его электронный адрес.

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