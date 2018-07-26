Налог и пени по УСН за 2014 год не спишут по амнистии

Частью 2 статьи 12 Федерального закона № 436-ФЗ предусмотрены признание безнадежными к взысканию и списание недоимки по налогам (за исключением НДПИ, акцизов и налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через границу РФ), задолженности по пеням, начисленным на указанную недоимку, и задолженности по штрафам, образовавшимся на 1 января 2015 года, числящимся за действующими и бывшими ИП.

Поскольку НК установлен срок уплаты налога по УСН за 2014 год, не позднее 30.04.2015, недоимка по этому налогу за указанный период по состоянию на 01.01.2015 не возникает.

Минфин в письме № 03-02-08/44200 от 27.06.2018 пояснил, что на суммы недоимки на налогу, подлежащему уплате в связи с применением УСН за 2014 год, а также на начисленные пени и штрафы на указанную недоимку не распространяется часть 2 статьи 12 Федерального закона № 436-ФЗ.

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