Срок уплаты ЕНВД истекает завтра

25 июля истекает срок уплаты единого налога на вмененный доход за 2 квартал 2018 года. Декларацию надо было представить не позднее 20 июля.

Индивидуальным предпринимателям, не имеющим работников, стоит обратить внимание на изменившуюся позицию Минфина по поводу уменьшаения налога на взносы. Если раньше можно было уменьшать налог на взносы, уплаченные до дня подачи декларации, то сейчас такое уменьшение приведет к спорам с налоговой инспекцией. Т.е. налог за второй квартал можно уменьшить только на взносы, уплаченные в этом квартале. Связано это с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс. Подробности в материале «ЕНВД можно уменьшить на взносы, уплаченные в течение квартала».