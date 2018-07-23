За что заблокирует Альфа-Банк: список подозрительных операций

Над.К Не получилось народ поднять против Президента, н так давайтее поднимем налоги ,взносы, будем обир... ФНС хочет получить контроль над рынком труда

Аноним

мало записывать разговоры всей страны, еще и сети будут шерстить чтобы никто не пикнул против бур... Власти запустили программу отслеживания жалоб россиян в соцсетях

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Старый ворчун, Вы писали:Аноним, Вы писали:А я думаю, что люди пойдут обязательно и 146 % будут н... Документы о проведении референдума по повышению пенсионного возраста поступили в ЦИК

Аноним

как задолбали,то можно, то нельзя. Всё как всегда Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/44500 от 28.06.2018

Старый ворчун Аноним, Вы писали:А я думаю, что люди пойдут обязательно и 146 % будут не ЗА, а ПРОТИВ повышения ... Документы о проведении референдума по повышению пенсионного возраста поступили в ЦИК

Lena613 В последние два года тоже мысль точит: надоело, ответсвенности горы, зарплаты не такие уж и высок... Пять признаков того, что вы скоро захотите уйти из бухгалтерии

assolato2006 Подозреваю, что как с алкоголем. Сколько вложили сил, времени и денег в ЕГАИС, а левака меньше не... Цены на косметику вырастут. Узнайте, почему

elena2121980 создается впечатление, ч то в правительстве сидят предатели интересов страны..Не получилось народ... ФНС хочет получить контроль над рынком труда

Аноним

Путин: «Вообще все может лопнуть»АВТОРСерпомПоTelegram-каналПутин впервые высказался ... Путин впервые прокомментировал повышение пенсионного возраста

Аноним

«Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страх... Документы о проведении референдума по повышению пенсионного возраста поступили в ЦИК

Аноним

Ну все правильно. Еще бы про НДС написали, что он увеличивается не на 2%, а на 11%... Минфин поясняет термин «процентный пункт»

Аноним

"Автор инициативы отмечает, что данные в СЗВ-М и РСВ дублируются и предлагает Пенсионному фонду в... СЗВ-М предлагают отменить

yante Сегодня обсудил эту тему с юристом нашего УПФР, и с начальником в краевом ОПФР...1. Они об... СЗВ-М: как не налететь на штраф, подавая уточнения

Аноним

Правопреемники будут отдуваться ... не будут, если кредит застраховать, Пенсионеры стали чаще обращаться за кредитами

Аноним

"Не против ли вы повышения пенсионного возраста?"- Да, не против- Нет, не против Документы о проведении референдума по повышению пенсионного возраста поступили в ЦИК

Первоклассник Правильно делают... Хоть на старости лет хотят жить по человечески, После смерти в могилу ни депо... Пенсионеры стали чаще обращаться за кредитами

Первоклассник Только в русский стандарт и обращаться - согласно стандартам и обуют по полной. Пенсионеры стали чаще обращаться за кредитами

Olsama-3 Так что я здесь на стороне пф, меньше спать будут на рабочих местах сдаватели отчетности. А... СЗВ-М: как не налететь на штраф, подавая уточнения

НатальяС Лучше б они сложные случаи разобрали. Важное разъяснение по 54-ФЗ

Аноним

Все слова ВВП были сказаны, чтобы народ до 24 сентября 2018 г. успокоился и больше не проти... Путин впервые прокомментировал повышение пенсионного возраста

Первоклассник Такое чувство, что когда люди становятся депутатами, то мозгу них выключается. У них его и ... Центробанку предложили напечатать на купюре портрет Путина

Аноним

Проголосовала "За". Удивительно то, что 23 голоса "Против". Работники ПФР, наверное, минусую... СЗВ-М предлагают отменить

Аноним

Господин, почуяв волнения в народе, снизошел до нас смертных, слово молвил: "Мне не нравится... Путин впервые прокомментировал повышение пенсионного возраста

Аноним

Не буду голосовать ни за, ни против. Очередной лохотрон. Щас ещё что придумают и введут. Гниды. СЗВ-М предлагают отменить

bestiya7460 И что контрафакта стало прямо меньше? Я вас умоляю, а рынки как же, а торговцы в интеренете? Сама... Цены на косметику вырастут. Узнайте, почему