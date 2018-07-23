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За что заблокирует Альфа-Банк: список подозрительных операций

Канал Баблишко разместил выдержку из рекомендаций, которыми пользуются сотрудники Альфа-Банка, решая, блокировать или нет компании или ИП счет.

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Посмотрите, за какие операции блокируют счета в Сбербанке.

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