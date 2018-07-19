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Какие клиенты для Сбербанка подозрительны и что делать, чтобы быть вне подозрений

Сбербанк подготовил ряд рекомендаций, следование которым, как сообщает кредитная организация, позволит клиентам работать спокойно и избежать блокировки расчётного счёта. Что хочет Сбербанк от юрлиц и ИП – расскажем.

Что хорошо

Вот что рекомендует Сбербанк своим клиентам:

  • подключите зарплатный проект и зачисляйте зарплату на банковские карты;
  • оформите бизнес-карты для себя и сотрудников — так вам будет удобнее оплачивать расходы организации;
  • получайте наличные со счёта в кассе банка и обязательно указывайте, на какие цели снимаете деньги;
  • средства для учредителей компании снимайте через выплату дивидендов.

По мнению банкиров, вы все делаете правильно, если:

  • платите налоги не менее 0,9% от оборота по вашему счёту;
  • оплачиваете расходы бизнес-картой или по счёту, редко снимаете наличные;
  • подробно заполняете назначения платежей;
  • работаете по выбранным кодам ОКВЭД и своевременно информируете банк в случае их изменения;
  • сообщаете банку обо всех изменениях в вашей компании (смена гендиректора, адреса и т.д.);
  • для проверки новых партнёров используете Сервис проверки контрагентов или иные открытые источники;
  • своевременно предоставляете информацию и документы по запросу банка — в течение 7 рабочих дней;
  • отражаете в своих платежах хозяйственную деятельность организации (аренда и прочее).

Что плохо

Ошибочные действия, способные вызвать подозрения

На сайте банка также приводится список ошибочных действий, которые вызовут подозрения:

  • регулярная выдача с расчётного счёта крупных сумм на прочие цели;
  • единовременное снятие крупной суммы, только что поступившей на расчётный счёт;
  • повторяющие однотипные сделки по снятию крупных сумм;
  • использование бизнес-карты для снятия наличных;
  • операции поступления и снятия наличных, проводимые в один день;
  • снятие средств на прочие цели, которое несоразмерно с ведением бизнеса;
  • операции, не имеющие экономического смысла (пример: выплата шестизначной зарплаты в фирме с нулевой бухотчётностью);
  • многочисленные вклады, открываемые на короткие сроки (до месяца), которые клиент закрывает, деньги снимает наличными;
  • совершаемые без видимых оснований переводы на счета другого банка, где действуют худшие условия (низкие ставки по депозитам, высокие комиссии и т.д.);
  • операции, по которым невозможно установить стороны сделки.

Ваши действия привлекают внимание, если вы:

  • не платите налоги в Сбербанке (возможно, платите со счёта в другом банке, но Сбер об этом не знает);
  • указываете неполные, некорректные данные в назначении платежей;
  • проводите платежи, не соответствующие выбранным видам деятельности;
  • взаимодействуете с сомнительными контрагентами, чья деятельность не прозрачна для банка и которые могут повлиять на вашу репутацию;
  • на расчётный счёт принимаете платежи за услуги и товары с выделенной суммой НДС, а исходящие платежи осуществляете без НДС, либо их объём несопоставим;
  • игнорируете вопросы банка, отвечаете несвоевременно;
  • не следуете рекомендациям по работе с наличными.

Что делать

Что делать, если банк запросил документы и разъяснения? Рекомендации Сбербанка следующие:

  • внимательно и с пониманием отнеситесь к запросу банка. Все банки обязаны осуществлять контроль за действиями и операциями своих клиентов;
  • предоставьте скан-копии необходимых документов через «Сбербанк Бизнес Онлайн» или его мобильное приложение либо по электронному адресу, указанному в запросе;
  • в первом случае размер вложения не должен превышать 2 Мб, во втором (электронная почта) — 15 Мб;
  • дождитесь итогов рассмотрения документов — это занимает не более 6 рабочих дней. Банк сообщит вам о результатах проверки;
  • все вопросы, связанные с запросом, вы можете задать по телефону, указанному в запросе, в рабочие дни с 3:00 по 18:00 по московскому времени;
  • обратите внимание, что на предоставление необходимых документов у вас есть не более 7 рабочих дней. В случае несвоевременного предоставления документов и во время проведения проверки банк может ограничить часть операций в «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Что делать, если операции по счёту оказались ограничены? Рекомендации следующие:

  • проверьте статус счёта в «Сбербанк Бизнес Онлайн» и наличие письма из банка с запросом документов;
  • если запрос в «Сбербанк Бизнес Онлайн» есть, в установленные сроки предоставьте запрашиваемые для разблокировки счёта документы и дождитесь итогов рассмотрения;
  • если запроса в «Сбербанк Бизнес Онлайн» нет, свяжитесь со своим менеджером в банке или по телефону 8-800-555-5-777 для уточнения причин ограничений. Зарегистрируйте обращение. По вашему запросу банк сможет предоставить письменное разъяснение причин блокировки или иных ограничений по счёту.

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