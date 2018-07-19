Аноним

Комплекс подозрительности, это не лечится."Мы все под колпаком у Мюллера" - Шеленберг. Какие клиенты для Сбербанка подозрительны и что делать, чтобы быть вне подозрений

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на допросе в налоговой очень настойчиво предлагали оставить 20 подписей сидя, 20 - стоя и еще как... Как налоговая проводит экспертизу почерка главбуха и директора?

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А мне интересно про возраст работников у наших чиновников. Много у них там трудится предпен... Как регионы отреагировали на пенсионную реформу

Аноним

Нету, все исключительно "экспертные оценки" специалистов, занимающихся планированием ВНП. Самые о... Таблицы от налоговиков для выявления «дробильщиков»: проверьте себя

Аноним

какая нафиг реформа. Если это бюджетонаполняющее решение- 99,9 % выносится штраф. судился с госор... Административные дела можно будет пересматривать по вновь открывшимся обстоятельствам

Аноним

А почему не хотят провести опрос мнения работодателей? Кого с большим желанием возьмут на работу:... Как регионы отреагировали на пенсионную реформу

Аноним

С какого перепугу магазины должны содействовать жирным банкирам. За эквайринг банку- плати, а то ... Россияне смогут пополнять кредитки на кассах магазинов

Аноним

saigak, Вы писали:ВВбух, Вы писали:.да ещё и переучиваются... видимо высшего образования мало...н... Как регионы отреагировали на пенсионную реформу

Аноним

АХХренеть. Обналичивание - это не мошенничество. Судить за такое нельзя. Серебренников рассказал суду, куда пошли обналиченные суммы

Аноним

вот проследить копеечные переводы у миллионов простых россиян они оказываются могут, а ввес... Подарок от ФНС: какие переводы с карты на карту облагаются налогом

Аноним

В моей работе было два случая, когда на допросе в налоговой очень настойчиво предлагали оставить ... Как налоговая проводит экспертизу почерка главбуха и директора?

Аноним

Придумывают всякую фигню. А не проще было бы отменить предел в 872 000 руб. и пусть и олигархи, и... Эксперты назвали срок жизни на пенсии будущих пенсионеров

Аноним

Власти эту пилюлю себе только подсластили, потому что НДС полностью в федеральный бюджет поступае... Налог на движимое имущество организаций отменен с 2019 года

Аноним

Налоговая теперь просто будет отправлять требования работодателям, а задним числом выписывать тре... Задолженность по имущественным налогам могут взыскать через работодателей

Аноним

Это как будет выглядеть? Магазин выдаст наличку клиенту, а банк решит, что это было в террористич... Россияне смогут пополнять кредитки на кассах магазинов

Аноним

Информации только ищи, какая верная?(Голова уже пухнет(Мы на месте тоже спорим, кто понимает нужн... Как получить вычет на покупку онлайн-ККТ: подробная инструкция с образцами документов

Аноним

Если ты юрлицо, которое работает только с юрлицами и только по безналу. Онлайн ККТ: как не получить штраф 30 тыс.руб?

Аноним

А зачем получателей зарплат и гонораров опрашивать? Они что, сами против себя показания дадут? Го... Серебренников рассказал суду, куда пошли обналиченные суммы

Аноним

У трудовой инспекции давно план по штрафам. Ещё 4 года назад нас проверяли и сразу заявили"у нас ... Контролирующие органы имеют «план по штрафам» для бизнеса?

Аноним

"Убирая налог на движимое имущество, власти пытаются подсластить пилюлю в виде повышения ставки Н... Налог на движимое имущество организаций отменен с 2019 года

Аноним

Все ищут-ловят, да никак не найдут-не переловят. Бяда! Минтруд и МВД готовят проект для поиска нелегальных трудовых мигрантов

aksioma284 Все чиновники пытаются всеми правдами и не правдами переложить ответственность на простых граждан... За ваших контрагентов отвечает инспекция. Так решил суд

Аноним

Не поняла, сколько + должно быть в таблице, чтобы бизнес посчитали раздробленным? Есть какие-то ч... Таблицы от налоговиков для выявления «дробильщиков»: проверьте себя

Gvozdi4ca читай - повышения не будет. я имею ввиду пенсий, а не возраста выхода Счетная палата озвучила недостатки пенсионного законопроекта

Gvozdi4ca интересненько. чо это Кемеровская смолчала? был бы туточки Тулеев, как прежде, - впереди планеты ... Как регионы отреагировали на пенсионную реформу

Аноним

"Из банковской выписки мы не можем понять как оплатил клиент-физик выставленный счет: через касс... Поправки в 54-ФЗ: закон подписан и опубликован

Аноним

Аноним, Вы писали: Теперь эти деньги участники закупок себе не вернут. вообще... Глупо... С 1 октября участникам госзакупок будет нужен спецсчет. Где его открыть

Аноним

Налоговики слишком много на себя берут. Как налоговая проводит экспертизу почерка главбуха и директора?

Аноним

А что их искать ? Однажды работник МВД признался , что дома у их начальников МВД нелегально трудя... Минтруд и МВД готовят проект для поиска нелегальных трудовых мигрантов

dana И? Ну будут они видеть начисления, которые и так видят. Все данные по каждому сотруднику есть у н... ФНС хочет получить контроль над рынком труда

dana Угу. Перевожу я ребенку на карту деньги, чтобы до моего прихода с работы в магазин сбегал... ... Подарок от ФНС: какие переводы с карты на карту облагаются налогом

Аноним

Здравствуйте. ИП зарегистрировано в июле 2018, встанет на учет по ЕНВД 01.08, при покупке кассы п... Вычет за онлайн-кассу: новые подробности от налоговиков