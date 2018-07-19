Какие клиенты для Сбербанка подозрительны и что делать, чтобы быть вне подозрений

Сбербанк подготовил ряд рекомендаций, следование которым, как сообщает кредитная организация, позволит клиентам работать спокойно и избежать блокировки расчётного счёта. Что хочет Сбербанк от юрлиц и ИП – расскажем.
Что хорошо
Вот что рекомендует Сбербанк своим клиентам:
- подключите зарплатный проект и зачисляйте зарплату на банковские карты;
- оформите бизнес-карты для себя и сотрудников — так вам будет удобнее оплачивать расходы организации;
- получайте наличные со счёта в кассе банка и обязательно указывайте, на какие цели снимаете деньги;
- средства для учредителей компании снимайте через выплату дивидендов.
По мнению банкиров, вы все делаете правильно, если:
- платите налоги не менее 0,9% от оборота по вашему счёту;
- оплачиваете расходы бизнес-картой или по счёту, редко снимаете наличные;
- подробно заполняете назначения платежей;
- работаете по выбранным кодам ОКВЭД и своевременно информируете банк в случае их изменения;
- сообщаете банку обо всех изменениях в вашей компании (смена гендиректора, адреса и т.д.);
- для проверки новых партнёров используете Сервис проверки контрагентов или иные открытые источники;
- своевременно предоставляете информацию и документы по запросу банка — в течение 7 рабочих дней;
- отражаете в своих платежах хозяйственную деятельность организации (аренда и прочее).
Что плохо
Ошибочные действия, способные вызвать подозрения
На сайте банка также приводится список ошибочных действий, которые вызовут подозрения:
- регулярная выдача с расчётного счёта крупных сумм на прочие цели;
- единовременное снятие крупной суммы, только что поступившей на расчётный счёт;
- повторяющие однотипные сделки по снятию крупных сумм;
- использование бизнес-карты для снятия наличных;
- операции поступления и снятия наличных, проводимые в один день;
- снятие средств на прочие цели, которое несоразмерно с ведением бизнеса;
- операции, не имеющие экономического смысла (пример: выплата шестизначной зарплаты в фирме с нулевой бухотчётностью);
- многочисленные вклады, открываемые на короткие сроки (до месяца), которые клиент закрывает, деньги снимает наличными;
- совершаемые без видимых оснований переводы на счета другого банка, где действуют худшие условия (низкие ставки по депозитам, высокие комиссии и т.д.);
- операции, по которым невозможно установить стороны сделки.
Ваши действия привлекают внимание, если вы:
- не платите налоги в Сбербанке (возможно, платите со счёта в другом банке, но Сбер об этом не знает);
- указываете неполные, некорректные данные в назначении платежей;
- проводите платежи, не соответствующие выбранным видам деятельности;
- взаимодействуете с сомнительными контрагентами, чья деятельность не прозрачна для банка и которые могут повлиять на вашу репутацию;
- на расчётный счёт принимаете платежи за услуги и товары с выделенной суммой НДС, а исходящие платежи осуществляете без НДС, либо их объём несопоставим;
- игнорируете вопросы банка, отвечаете несвоевременно;
- не следуете рекомендациям по работе с наличными.
Что делать
Что делать, если банк запросил документы и разъяснения? Рекомендации Сбербанка следующие:
- внимательно и с пониманием отнеситесь к запросу банка. Все банки обязаны осуществлять контроль за действиями и операциями своих клиентов;
- предоставьте скан-копии необходимых документов через «Сбербанк Бизнес Онлайн» или его мобильное приложение либо по электронному адресу, указанному в запросе;
- в первом случае размер вложения не должен превышать 2 Мб, во втором (электронная почта) — 15 Мб;
- дождитесь итогов рассмотрения документов — это занимает не более 6 рабочих дней. Банк сообщит вам о результатах проверки;
- все вопросы, связанные с запросом, вы можете задать по телефону, указанному в запросе, в рабочие дни с 3:00 по 18:00 по московскому времени;
- обратите внимание, что на предоставление необходимых документов у вас есть не более 7 рабочих дней. В случае несвоевременного предоставления документов и во время проведения проверки банк может ограничить часть операций в «Сбербанк Бизнес Онлайн».
Что делать, если операции по счёту оказались ограничены? Рекомендации следующие:
- проверьте статус счёта в «Сбербанк Бизнес Онлайн» и наличие письма из банка с запросом документов;
- если запрос в «Сбербанк Бизнес Онлайн» есть, в установленные сроки предоставьте запрашиваемые для разблокировки счёта документы и дождитесь итогов рассмотрения;
- если запроса в «Сбербанк Бизнес Онлайн» нет, свяжитесь со своим менеджером в банке или по телефону 8-800-555-5-777 для уточнения причин ограничений. Зарегистрируйте обращение. По вашему запросу банк сможет предоставить письменное разъяснение причин блокировки или иных ограничений по счёту.