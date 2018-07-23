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Полицейские пришли с обыском в офис интернет-магазина «Плеер.ру»

В офисе интернет-магазина «Плеер.ру» на юге Москвы проходят следственные действия. Правоохранители изымают сопроводительные документы на товар и электронику, передает ИА ТАСС.

По некоторой информации, арестован главбух компании, изъяты компьютеры.

На официальном сайте магазина размещено объявление о том, что магазин в данный момент временно не работает.

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