Полицейские пришли с обыском в офис интернет-магазина «Плеер.ру»

с какого перепугу его прихоти должна организация оплачивать?? Это не прихоти, а право сотру...
как задолбали,то можно, то нельзя. Всё как всегда
Аноним, Вы писали:А я думаю, что люди пойдут обязательно и 146 % будут не ЗА, а ПРОТИВ повышения ...
В последние два года тоже мысль точит: надоело, ответсвенности горы, зарплаты не такие уж и высок...
Аноним, Вы писали:GSokolov, Вы писали:Мёртворождённая инициатива. Прям все бросятся заполнять эле...
Подозреваю, что как с алкоголем. Сколько вложили сил, времени и денег в ЕГАИС, а левака меньше не...
создается впечатление, ч то в правительстве сидят предатели интересов страны..Не получилось народ...
Путин: «Вообще все может лопнуть»АВТОРСерпомПоTelegram-каналПутин впервые высказался ...
Определенно, такое "развитие событий" настораживает) В новостях, в названии постов это все выгляд...
Аноним, Вы писали:Сколько лет уже этому долбаному 27-ФЗ все никак не определятся, что такое "ошиб...
«Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страх...
Ну все правильно. Еще бы про НДС написали, что он увеличивается не на 2%, а на 11%...
"Автор инициативы отмечает, что данные в СЗВ-М и РСВ дублируются и предлагает Пенсионному фонду в...
Сегодня обсудил эту тему с юристом нашего УПФР, и с начальником в краевом ОПФР...1. Они об...
Правопреемники будут отдуваться ... не будут, если кредит застраховать,
"Не против ли вы повышения пенсионного возраста?"- Да, не против- Нет, не против
Правильно делают... Хоть на старости лет хотят жить по человечески, После смерти в могилу ни депо...
Только в русский стандарт и обращаться - согласно стандартам и обуют по полной.
Так что я здесь на стороне пф, меньше спать будут на рабочих местах сдаватели отчетности. А...
Аноним, Вы писали:Или Вы про повышение пенсионного возраста? Да, но, что бы там ни было - н...
Лучше б они сложные случаи разобрали.
Все слова ВВП были сказаны, чтобы народ до 24 сентября 2018 г. успокоился и больше не проти...
Ну, а чем еще заниматься?
Такое чувство, что когда люди становятся депутатами, то мозгу них выключается. У них его и ...
Проголосовала "За". Удивительно то, что 23 голоса "Против". Работники ПФР, наверное, минусую...
Лизнул однако В самую глубину
Господин, почуяв волнения в народе, снизошел до нас смертных, слово молвил: "Мне не нравится...
Не буду голосовать ни за, ни против. Очередной лохотрон. Щас ещё что придумают и введут. Гниды.
И что контрафакта стало прямо меньше? Я вас умоляю, а рынки как же, а торговцы в интеренете? Сама...
Поклонская просто засланный казачек, чтобы можно было рабам дальше мозги компостировать.
Так это сразу понятно было, для чего вводили тогда? Реально, чтобы штрафы с нас собирать.
Скоро и альфа банк будет проводить платежи оборонки.
Очередные деньги на ветер, хотели как лучше, получилось никак, нет интереса платить налоги, потом...
Народ не видит реальной пользы Не видел НИКОГДА! И не увидит, как вообще это не ясно? Все х...
Все сложности, что вы написали ооочень просто рушатся визитом инспектора на квартиру под видом ар...