Приставы предложили обязать работодателей сообщать им о должниках

Судебные приставы предлагают не допускать должников по алиментам к сдаче экзаменов по вождению и проверять соискателей на наличие долгов при приеме на работу, сообщает «Интерфакс». Об этом заявил директор ФССП Дмитрий Аристов на «круглом столе» в Комитете Совета Федерации по социальной политике.

«Надо идти по пути ограничения личных неимущественных прав должников. Пока не погасишь, будь добр перемещаться пешком» - сказал Аристов.

Он добавил, что этот законопроект по недопуску к экзамену в автошколе в процессе разработки Минюстом, он одобрен главой МВД Владимиром Колокольцевым, который предложил применять аналогичные меры не только в адрес должников по алиментам.

Также ФССП намерена выступить с инициативой об обязанности работодателя информировать службу судебных приставов о задолженности сотрудника по алиментам. Такую проверку, по логике главы ведомства, работодатель мог бы осуществлять при устройстве на работу. Данные обо всех должниках есть в открытой базе ФССП, такая проверка заняла бы пару минут. В то время как судебные приставы обязаны запрашивать информацию в других ведомствах, аргументировал свою инициативу Аристов.